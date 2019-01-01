Leğenle kayan çocuğun kalçasına dal parçası saplandı
Bursa'da karlı zeminde leğenle kayan çocuğun kalçasına dal parçası saplandı01 Ocak 2019 Salı 17:52
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, karda plastik leğenle kayarken kalçasına dal parçası saplanan Öztürk D. (11) yaralandı.
Olay, İnegöl'e bağlı Tuzla Mahallesi'nde meydana geldi. Öztürk D. evden aldığı leğenle karda kaymaya başladı. Bu sırada, kar altında bulunan ağaç dalı, Öztürk D.'nin kalçasına saplandı. Çocuk olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Öztürk D.'nin, kalçasına saplı dal parçasının operasyonla alınacağı bildirildi.
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