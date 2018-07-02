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LeBron James, 154 milyon dolara imzayı attı!

Amerikan basketbolunun efsane ismi LeBron James, 154 milyon dolar karşılığında Los Angeles Lakers'a 4 yıllık imzayı attı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:17
LeBron James, 154 milyon dolara imzayı attı!

Cleveland Cavaliers'tan ayrılan 33 yaşındaki LeBron James, Los Angeles Lakers ile 154 milyon dolar karşılığında 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

NBA kariyerine 2003'te Cavaliers'ta başlayan James, 2010-2014 yıllarında Miami Heat'te oynadıktan sonra eski takımına dönmüştü. Kariyerinde 4 kez NBA'in en değerli oyuncusu ödülünü kazanan ve 14 defa all-star seçilen James, Miami Heat'te iki, Cleveland Cavaliers'ta bir kez olmak üzere 3 NBA şampiyonluğu yaşadı.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:17
  1. NBA
  2. LeBron James
  3. Los Angeles Lakers
  4. Cleveland Cavaliers

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