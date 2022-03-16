Leblebi helvası tarifi nasıl yapılır? Atina'da gündem leblebi helvası
Yunanistan’da Başbakan Miçotakis’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesi kadar ikram edilen leblebi helvası da konuşuldu. Sosyal medyada Yunan heyetinin çok beğendiği helvanın tarifi aranıp paylaşıldı.
Vahdettin Köşkü’ndeki yemekte levrek balığından sonra ikram edilen leblebi helvası Atina’da konu oldu. Yunan heyeti, leblebi helvasını çok lezzetli buldu. Yunan ahçılar bu Osmanlı tatlısının tarifini öğrenmek istedi.
İşte o tarif...
Osmanlı helvası (Osmanlı mutfağı) tarifi
Malzemeler
- 1 su bardağı sarı leblebi
- 2 yemek kaşığı tereyağ
- 4-5 yemek kaşığı şeker (1 bal 2 yemek kaşığı şeker)
- 1 çay bardağı süt
Osmanlı helvası (Osmanlı mutfağı) tarifi nasıl yapılır?
Leblebileri toz haline gelene kadar robottan geçirelim. Tereyağı tavaya alalım leblebi yı ekleyelim mis gibi saran o leblebi kokusu çıkana kadar kavuralım. Şekeri ekleyelim hemen eriyecektir. Azar azar sütü ilave edelim. Helvayı yapma aşamasında ocağınız kısık ateşte olmasına özen gösterin ki leblebiler acı bir tat almasın.
Afiyet olsun