Le Monde'dan Fidan analizi: Az konuşarak tüm Batı'nın onu konuşmasını başardı

Yeni dönem kabinesinin en çok konuşulan bakanlarından biri olan Hakan Fidan hakkında yabancı basında analizler yer almaya devam ediyor. Son olarak Fransız Le Monde gazetesinde Nicolas Boucier imzalı bir analiz yayınlandı. “Türkiye’de diplomasinini yeni başkanı, siyasetin gizemli prensi Hakan Fidan” başlığı ile yayınlanan analizde “İstihbarat teşkilatlarının bu eski başkanı, Erdoğan'ın temel işlerinin uygulayıcısıydı. Türk cumhurbaşkanının sadıkları arasında sadık, olası bir halef olarak görülüyor.” İfadeleri yer aldı.

ETKİLİ SİYASİ PROFİL

Fidan’ın Erdoğan’a yakın bir isim olduğu belirtilen haberde Fidan’ın birçok yurt dışı gezisine katıldığı belirtildi: Hakan Fidan, on üç yıl boyunca koruyucusunun gölgesinde kaldı, her zaman yanında, gerektiğinde yanında, toplantılarda, kamera arkasında, resmi fotoğraflarda ama güvenli bir mesafede kaldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun refakatinde yurt dışına gittiğinde, sağduyulu olduğu kadar da etkili bir siyasi karanlığın prensi olan heyetteki diğer kişiydi.

KONUŞMADAN SESİNİ DUYURDU

Fidan’ın az konuştuğunu ama MİT’teki işlerinin ses getirdiğini yazan gazete “Bugün Türk diplomasisi başkanı Hakan Fidan hiçbir zaman fazla konuşmadı ama Türk istihbarat teşkilatı Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) başına geçtiğinde sesi hiç azalmadı.” ifadelerini kullandı.

Gazete ayrıca çoğu bölgesel sorunu Fidan'ın ele aldığını yazdı: İstihbarat başkanı olarak Hakan Fidan Ortadoğu'nun yakıcı meselelerini ele aldı. Mısır ve Suudi Arabistan ile ilişkilerin yeniden başlamasına zemin hazırlayan oydu . O, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moskova üzerinden yeniden bağlantı kurmaya çalıştığı Libya ve Suriye ile müzakerelere öncülük eden şimdiki selefi Çavuşoğlu'ndan çok daha fazla.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Proto Thema Le Monde'un analizini 'Le Monde bir makalesinde Hakan Fidan için 'O, Erdoğan'ın en büyük yardımcısı ve kara kutusu' diyor' başlığı ile okurlarına sundu.

Bu analizi sayfasına taşıyan In.gr ise 'Fidan çok az konuşarak neredeyse tüm Batı'nın onu konuşturmasını başardı' dedi.

Haberde Fidan'ın Yunan mevkidaşı Giorgos Gerapetritis ile ilk görüşmesini Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde yapacağı bilgisine de yer verildi.