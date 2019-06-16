Le Mans 24 Saat Yarışı'nın galibi Toyota - Toyota Gazoo takımı, Alonso, Buemi ve Nakajima'nın kullandığı araçla Le Mans 24 Saat Yarışı'nı peş peşe 2. kez kazandı



ANKARA (AA) - 2019 Le Mans 24 Saat Yarışı'nda, Fernando Alonso, Sebastian Buemi ve Kazuki Nakajima'nın kullandığı Toyota Gazoo takımının 8 numaralı otomobili birinci oldu. Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda 2019'un 3. yarışı, Fransa'nın Le Mans kentindeki 13,626 kilometrelik De la Sarthe Pisti'nde düzenlendi. Toyota, hız kadar dayanıklılık ve verimliliğin de sınandığı mücadeleyi, 2005 ve 2006 F1 şampiyonu Fernando Alonso'nun yanı sıra Sebastian Buemi ve Kazuki Nakajima'nın pilotajındaki aracıyla lider tamamladı. 24 saat sonunda 385 tur atan Toyota Gazoo takımının "prototip" sınıfındaki 8 numaralı aracı, 87. kez yapılan yarışta üst üste 2. zaferini elde etti. Mike Conway, Kamui Kobayashi ve Jose Maria Lopez'in sürdüğü Toyota Gazoo takımının 7 numaralı otomobili, son saate kadar lider götürdüğü yarışı, yaşanan arıza yüzünden 16.972 saniye geride 2'nci bitirdi. Vitaly Petrov, Mikhail Aleshin ve Stoffel Vandoorne'un kullandığı SMP takımının 11 numaralı aracı ise 379 turla 3. sırayı aldı.

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