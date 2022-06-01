Lavrov dünyaya duyurdu: Erdoğan Putin'e yardım edecek
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptıkları son telefon görüşmesinde, Ukrayna limanlarının mayınlardan temizlenmesine Türkiye'nin yardım etmesi konusunda anlaştığını ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ortadoğu temaslarının son durağı olan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'taki temaslarının ardından basın toplantısı düzenledi.
Gerçekleştirdiği zirvelerin sonuçlarına ve gündeme dair açıklamalarda bulunan Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptıkları son telefon görüşmesine değinerek, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna limanlarının mayınlardan temizlenmesine Türkiye'nin yardım etmesi konusunda anlaştı" dedi.
Limanlardan gemi çıkışları yapılamaması nedeniyle dünyadaki gıda krizine atıfta bulunan Lavrov, Rusya'nın dünyaya tahıl arzında sorun olmadığını belirterek, "Rusya'nın gerektiğinde dünyaya tahıl arzını sağlamada herhangi bir sorunu yok" diye konuştu.