  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Lavrov dünyaya duyurdu: Erdoğan Putin'e yardım edecek
Dünya

Lavrov dünyaya duyurdu: Erdoğan Putin'e yardım edecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptıkları son telefon görüşmesinde, Ukrayna limanlarının mayınlardan temizlenmesine Türkiye'nin yardım etmesi konusunda anlaştığını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 19:22:00 -
Lavrov dünyaya duyurdu: Erdoğan Putin'e yardım edecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ortadoğu temaslarının son durağı olan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'taki temaslarının ardından basın toplantısı düzenledi.

Gerçekleştirdiği zirvelerin sonuçlarına ve gündeme dair açıklamalarda bulunan Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptıkları son telefon görüşmesine değinerek, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna limanlarının mayınlardan temizlenmesine Türkiye'nin yardım etmesi konusunda anlaştı" dedi.

Limanlardan gemi çıkışları yapılamaması nedeniyle dünyadaki gıda krizine atıfta bulunan Lavrov, Rusya'nın dünyaya tahıl arzında sorun olmadığını belirterek, "Rusya'nın gerektiğinde dünyaya tahıl arzını sağlamada herhangi bir sorunu yok" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay