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Aktüel Lavrov, ABD ve Fransa’nın Dağlık Karabağ anlaşması hususunda Rusya'ya gücendiğini söyledi
Aktüel

Lavrov, ABD ve Fransa’nın Dağlık Karabağ anlaşması hususunda Rusya'ya gücendiğini söyledi

Yeniakit Publisher
2020-11-20 02:13:32 -
Lavrov, ABD ve Fransa’nın Dağlık Karabağ anlaşması hususunda Rusya'ya gücendiğini söyledi

MOSKOVA (AA) – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaları durduran anlaşmada rol almadıkları düşüncesiyle ABD ve Fransa'nın Rusya'ya gücendiğini belirtti.

Lavrov, Russia Today televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD ve Fransa'yı Dağlık Karabağ'daki anlaşma sürecine dahil etmediği iddialarını cevaplandırdı.

ABD ve Fransa’nın anlaşmadaki gereken koşulların oluşturulmasında önemli siyasi rol oynadığını söyleyen Lavrov, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde de Amerikan ve Fransız meslektaşlarımla Dağlık Karabağ ile ilgili temaslarımda da gücenildiği hissediliyor. Bu çok üzücü." dedi.

Lavrov, Dağlık Karabağ'da insanların öldürülmemesi, evlerini terk etmemesi, mülteci ve yerinden edilmiş kişi sayısının yükselmemesini istediklerini Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’a yaptığı görüşmelerde anlatmaya çalıştığını aktardı. Lavrov, her dakikanın bir insanın hayatı değerinde olduğu durumda Washington ve Paris’i telefonla arayarak onlarla anlaşmanın maddelerini destekleyip desteklemeyecekleri konusunda mutabakata varmaya çalışmanın uygun olmayacağını ifade etti.

Rusya’ya yönelik suçlamalarda bulunmanın ahlak açısından doğru ve etik olmadığını vurgulayan Lavrov, Avrupa Birliği gibi çok yönlü yapılarda pozisyonları güçlendirme ve siyasette "parlama" arzularının ön plana çıkmasının üzücü olduğuna dikkat çekti.

Rusya'nın yaptığı şeylerin uluslararası toplum tarafından desteklendiğinde memnun olduklarını kaydeden Lavrov, Suriye'de, Dağlık Karabağ'da ve diğer yerlerde en önemli hedeflerinin çatışma ve krizin yaşanmaması olduğunu savundu.



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