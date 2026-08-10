Lavaboya döktükleri madde bir anda patladı! Market savaş alanına döndü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Şanlıurfa’da bir zincir marketin tıkanan lavabo giderine dökülen kimyasal madde, üzerine sıcak su eklenince patladı. Olayda, 3 tesisatçı ile 3 market çalışanı yaralandı.
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde korkutan bir olay yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, olay Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir zincir market sorumlusu, tıkanan lavabo giderini açmak için su tesisatçısına haber verdi. Markete gelen 3 tesisatçı, mutfak bölümündeki lavabo giderini açmak için içerisine kimyasal sıvı açıcı döktü. Üzerine sıcak su dökülen sıvı maddenin bomba gibi patlaması sonucu 3'ü tesisatçı, 3'ü de market çalışanı olmak üzere 6 kişi yaralandı.
Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 6 kişi, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Polis ve AFAD ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.