Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve ölümler artmaya devam ediyor.



Bölge basınında yer alan haberlere göre, Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 323 artarak 7 bin 402'ye, vaka sayısı da 8 bin 713 artarak 350 bin 867'ye yükseldi.

- Şili'de vaka sayısı 400 bini aştı



Şili'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42 artışla 10 bin 958'e, vaka sayısı da 1417 artışla 400 bin 985'e çıktı.



Bolivya'da da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 69 kişi öldü. Böylece ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 4 bin 578'e, vaka sayısı da 999 artışla 110 bin 148'e ulaştı.



