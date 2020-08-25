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Aktüel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
Aktüel

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-25 21:58:35 -
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Bölge basınında yer alan haberlere göre, Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 323 artarak 7 bin 402'ye, vaka sayısı da 8 bin 713 artarak 350 bin 867'ye yükseldi.

- Şili'de vaka sayısı 400 bini aştı

Şili'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42 artışla 10 bin 958'e, vaka sayısı da 1417 artışla 400 bin 985'e çıktı.

Bolivya'da da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 69 kişi öldü. Böylece ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 4 bin 578'e, vaka sayısı da 999 artışla 110 bin 148'e ulaştı.

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