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Ekonomi Latin Amerika ülkeleri IMF'nin kapısını çaldı
Ekonomi

Latin Amerika ülkeleri IMF'nin kapısını çaldı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, IMF'nin koronavirüs kredilerinin yüzde 62'sinin Latin Amerika ülkelerine gittiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 23:32:00 -
Latin Amerika ülkeleri IMF'nin kapısını çaldı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Amerika Toplumu/Amerika Konseyi (AS/COA) tarafından düzenlenen "Latin Amerika ve Kovid-19: Derin Krizden Daha Kapsayıcı ve Dirençli Bir Geleceğe" başlıklı etkinliğe katıldı.

Latin Amerika'nın dünya nüfusunun yüzde 8'ine ev sahipliği yaptığını belirten Georgieva, Kovid-19 enfeksiyonlarının ise yaklaşık yüzde 20'sinin bölgede görüldüğünü kaydetti.

Georgieva, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik IMF kredilerinin yüzde 62'sinin Latin Amerika ülkelerine gittiğini belirtti.

Küresel ekonominin 2021'de yüzde 5,2 büyümesinin tahmin edildiğine işaret eden Georgieva, aynı dönemde gelişmekte olan ülkelerin yüzde 6, Latin Amerika ülkelerinin ise sadece yüzde 3,6 büyümesinin beklendiğini ifade etti.

Georgieva, fonun geniş miktarda kredi sağlama gücü olduğuna dikkati çekerek, bölgedeki ülkelerin daha yeşil, dijital ve daha adil bir ekonomiye geçiş yapmalarına yardım etmeye odaklanılacağını vurguladı.

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