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Gündem Latif Şimşek TRT Haber'de gündemi değerlendirdi! 'Hizmet yapmadan belediyecilik mümkün mü?'
Gündem

Latif Şimşek TRT Haber'de gündemi değerlendirdi! 'Hizmet yapmadan belediyecilik mümkün mü?'

Yeniakit Publisher
2024-03-23 18:06:00 - 2024-03-23 18:07:22
Latif Şimşek TRT Haber'de gündemi değerlendirdi! 'Hizmet yapmadan belediyecilik mümkün mü?'

TRT Haber’de Nilgün Balkaç’ın sorularını cevaplandıran Latif Şimşek, İstanbul ve Ankara’da hizmet üretmeden algı belediyeciliği yapıldığını söyledi. Şimşek, CHP’nin 1991’den bu yana DEM Parti ve türevleriyle ittifak içinde olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuştuğu,  250 bin kişinin katılımıyla düzenlenen Büyük Ankara Mitingi’nin ardından gazeteciler TRT Haber’de mitinge ve seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akit Medya Ankara Temsilcisi Latif Şimşek de TRT Haber’de Nilgün Balkaç’ın sorularını cevapladı. CHP’nin bu seçimlerde iki algı oluşturmaya çalıştığını anlatan Şimşek, “Birincisi CHP hiçbir hizmet üretmeden başarılı belediyecilik yaptığı iddiası ile algı oluşturuyor. İkincisi ise terör örgütünün destekçisi olduğunu gizlemeyen DEM Parti ile kent uzlaşısı adı altında yaptığı ittifakı normalleştirmeye çalışıyor. Hizmet üretmeden belediyecilik yapamazsınız. Teröristlerden talimat alan DEM Parti ile yaptığınız ittifakı da ‘kent uzlaşısı’ maskesi ile bu millete yutturamazsınız” dedi.

Latif Şimşek, Mansur Yavaş’ın “ülkücülük” iddiasına rağmen, partisinin Ankara’da; Yeni Mahalle, Polatlı ve Bala’da DEM Parti ile yaptığı ittifaka karşı çıkmadığını belirtti.

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