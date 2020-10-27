Laptop alırken dikkat edilmesi gerekenler arttığı için, doğru seçimi yapmak, en uygun modeli bulmak gerekiyor. İşte, Laptop alırken dikkat edilmesi gereken özellikler...

Laptop alırken dikkat edilmesi gereken özellikler neler?

Markası

Her üç sınıf ( gündelik iş , oyuncular , profesyoneller ) için de ortak olan maddemiz marka. Günümüzün önde gelen laptop markaları Lenovo, Dell, HP, Asus, MSI dir. Size tavsiyem bu markalardan herhangi birini seçmeniz. Sebebi ise teknik destek ve müşteri memnuniyetine önem veren markalar olmalarıdır. Aldığınız laptop fabrika çıkışı hatalı olabilir bu noktada yok değiştirmem, sizin hatanız, sözleşmede değişir maddesi yok gibi bahanelerle uğraşmak istemiyorsanız güvenilirliği ile kendini kanıtlamış dünya genelinde hizmet veren firmaların laptopunu tercih etmeniz sizin yararınıza olacaktır.

İşlemcinizi iyi seçin

Laptop alırken yapmanız gereken bir başka önemli seçim ise işlemci olacaktır. Eğer performans istiyorsanız kesinlikle sağlam bir işlemci modeline ihtiyacınız var. Masaüstü bilgisayarların aksine, laptop sahibi olduğunuzda donanım bileşenlerini kolayca değiştiremiyorsunuz. Özellikle laptop üzerinde performans isteyenler işlemci ailelerini çok büyük bir dikkatle seçmeliler. Alacağınız laptop işlemcisinin en azından 3 yıllık bir ömrü olması gerekiyor.

Isınıyor mu?

Bu maddeye en başlarda yer vermemin sebebi oyuncu da olsanız, laptopu gündelik işler için de kullansanız ısınan bir laptop her zaman baş belasıdır. Isınan laptop çabuk bozulur, performans kaybı olur, takılır, donar, ömrü kısa olur. Kısaca alacağınız laptopu forum sitelerinde aratın eğer ısınıyor şeklinde çok fazla şikayet varsa o laptoptan uzak durun.

Ek özellikler belirleyicidir

Bu noktada en önemli şey aldığınız laptop modelinin özellikleri olacaktır. Laptop sadece işlemci ve RAM’den ibaret değildir. Size sunduğu bağlantı seçenekleri, giriş ve çıkışlar, ekran kartı, ekran özellikleri sizin tercihlerinize göre şekillenecek donanım seçenekleridir.

Oyun oynamak istiyorsanız ve piyasada bulunan AAA yapımların birçoğunu çalıştıracak laptop istiyorsanız, GTX 960’ın altı bir ekran kartı pek işinize yaramayacaktır. Aynı şekilde işiniz için ultrabook modeli tercih etmek isteyeceğiniz için ekran kartına yüklenmenizin pek de bir anlamı kalmayacaktır. Bağlantı kısmındaysa aldığınız cihazın 5 GHz kablosuz bağlantıya destek vermesine dikkat edin. Yoksa düşük bağlantı hızlarında kalabilirsiniz.

Ekran büyüklüğü ve çözünürlük

Gündelik Kullanımlar: 13 inç büyüklüğünde, HD çözünürlükte bir laptop işinizi görecektir.

Oyuncular: En az 15 inç olabilir fakat 17 inç büyüklüğünde önerilir. Çözünürlük de en az FULL HD olmalı. 2K veya 4K önerilir.

Profesyonelller : Kodlama veya tasarım için 13 inç sizi oldukça yorar bu yüzden 15 veya 17 inç büyüklüğünde bir laptop almanız önerilir.