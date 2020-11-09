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Aktüel Lale Müldür, sanatseverlerle söyleşide buluşacak
Aktüel

Lale Müldür, sanatseverlerle söyleşide buluşacak

Yeniakit Publisher
2020-11-09 14:51:38 -
Lale Müldür, sanatseverlerle söyleşide buluşacak

İSTANBUL (AA) - Şair, yazar ve ressam Lale Müldür, eylül ayında sanatseverlerle buluşan "Milat" sergisine ilişkin çevrim içi bir söyleşi gerçekleştirecek.

Söyleşi, 12 Kasım'da, Yapı Kredi Kültür Sanat'ın YouTube kanalında yapılacak.

Sanatçının son dönem resimlerini bir araya getiren sergi, adını, Müldür'ün 2019'da yayımlanan "Tehlikeliydi, Biliyordum" adlı kitabındaki ilk şiirinden aldı.

Lale Müldür'ün, sergiyi ve eserlerini gerçekleştirme hikayesini anlatacağı söyleşi, herkesin katılımına açık ve ücretsiz yayımlanacak.

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