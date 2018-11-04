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Lakers 16 maç sonra Blazers'ı yenmeyi bildi

Portland Trail Blazers deplasmanından 114-110 galip ayrılan Lakers, rakibi karşısındaki 16 karşılaşmalık yenilgi serisini sonlandırdı.

04 Kasım 2018 Pazar 10:44
Lakers 16 maç sonra Blazers'ı yenmeyi bildi

28 sayı, 7 asist, 5 ribauntla oynayan LeBron James, Lakers'ın skor yükünü çekti. 17 sayı, 10 ribaunt, 6 asistle "double double" yapan Rajon Rondo ve 12 sayı, 9 ribaunt, 6 blok üreten JaVale McGee, galibiyette önemli rol oynadı.

Trail Blazers'ta Damian Lillard ve C.J. McCollum'un 30'ar sayılık performansı galibiyete yetmedi.

CEDİ'DEN HORNETS'A KARŞI 9 SAYI

Charlotte Hornets, milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı 126-94 mağlup etti.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği ev sahibi Hornets'ta Jeremy Lamb 19 sayı, 8 ribaunt ve Kemba Walker da 18 sayı, 5 ribauntla öne çıktı.

9. maçında 8. mağlubiyetini alan Cavaliers'ta J.R. Smith 14 sayı, Jordan Clarkson 13 sayı ve Cedi Osman 9 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle mücadele etti.

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-Detroit Pistons: 109-99

Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers: 126-94

Indiana Pacers-Boston Celtics: 102-101

Atlanta Hawks-Miami Heat: 123-118

Chicago Bulls-Houston Rockets: 88-96

San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans: 109-95

Denver Nuggets-Utah Jazz: 103-88

Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers: 110-114

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 10:44
  1. Basketbol
  2. Cedi Osman
  3. Los Angeles Lakers
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