  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sedat Peker'in hedef aldığı Veyis Ateş'ten flaş karar
Ümit Özdağ yeni parti için tarih verdi
ABD'de koronavirüs bilançosu açıklandı
Pandemi döneminde talep patlaması yaşadı!
Dünya Laik Fransa bile İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamıyor
Dünya

Laik Fransa bile İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamıyor

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine tepki gösteren Fransa’nın fesat sözleşmeyi hiç uygulamadığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl 90 kadının öldürüldüğü açıklanan Fransa’da, Eurostat verilerine göre her 3 günde 1 kadın öldürülüyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 09:55:00 - 2021-06-07 16:29:37
Laik Fransa bile İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamıyor

 Yavuz Selim  İstanbul 

Fesat İstanbul Sözleşmesi üzerinden Türkiye’ye had bildirmeye kalkan Fransa’nın kendisi sözleşmeyi uygulamıyor.

Sözleşme yüzsüzleri

İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nde Fransa’nın maskesi de düştü. Avrupa Konseyi tarafından 11 Mayıs 2011’de hazırlanarak imzaya sunulan İstanbul Sözleşmesi’ne Fransa’nın bazı maddelerine çekince koyarak imzaladığı biliniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi’nden çekilen Türkiye’ye “Bu karar Fransa’nın yanlarında olduğu Türk kadınlarını etkileyecek” ifadesiyle ayar vermeye kalkışan Fransa’nın sözleşmenin bazı maddelerine çekince koyarak imzaladığı ve 10 yıldır iç hukukunda yürürlüğe koymadığı öğrenildi.

Cinayet şampiyonu

Geçtiğimiz yıl 90 kadının öldürüldüğü açıklanan Fransa’da, Eurostat verilerine göre her 3 günde 1 kadın öldürülüyor. Avrupa Birliği’nde İngiltere ile birlikte kadın cinayetlerinin en yüksek olduğu ülke olan Fransa’da kadınlara şiddet uygulayanlara elektronik kelepçe takılmasına ilişkin tedbirin dahi sadece yüzde 7 oranında uygulandığı bildirildi.

Endişeliydiler!

Türkiye’ye İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme tepkisi gösteren Fransa Dışişleri Bakanlığı, “Karardan üzüntü duyuyoruz. Bu adım insan haklarına saygı anlamında yeni bir gerileme anlamına geliyor. Bu karar temel olarak, Fransa’nın yanlarında olduğu Türk kadınlarını etkileyecek” denilmişti. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise, “Türk makamlarının kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını üzüntüyle karşılıyoruz. Haklardaki bu düşüş endişe vericidir” ifadelerini kullanmıştı.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

1905

birileri dayatıyor diye bu istanbul sözleşmesini uygulamak zorunda değiliz başkalarının uygulamadığı bir sözleşmeyi biz niye uygulayalım o iş bitmiştir sayın REİS sözleşmeyi fes etti herkeste buna uyacak
  • Yanıtla

VATANSEVE

AKPARTİ İÇİNDE BU SÖZLEŞMENİN YILMAZ SAVUNUCULARI NERDE ARAŞTIRIN HEPSİ MAKAM MEVKİ ALDI PARAYA PARA DEMİYOR? AKPARTİ NİYE İÇİNDEKİ HAİNLERİ TEMİZLEMİYOR? KORKUYOR MU? GÜCÜ MÜ YETMİYOR? İŞİNE Mİ GELMİYOR? YOKSA HEP AKRABA MI?
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay