Laik Fransa bile İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamıyor

Yavuz Selim İstanbul

Fesat İstanbul Sözleşmesi üzerinden Türkiye’ye had bildirmeye kalkan Fransa’nın kendisi sözleşmeyi uygulamıyor.

Sözleşme yüzsüzleri

İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nde Fransa’nın maskesi de düştü. Avrupa Konseyi tarafından 11 Mayıs 2011’de hazırlanarak imzaya sunulan İstanbul Sözleşmesi’ne Fransa’nın bazı maddelerine çekince koyarak imzaladığı biliniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi’nden çekilen Türkiye’ye “Bu karar Fransa’nın yanlarında olduğu Türk kadınlarını etkileyecek” ifadesiyle ayar vermeye kalkışan Fransa’nın sözleşmenin bazı maddelerine çekince koyarak imzaladığı ve 10 yıldır iç hukukunda yürürlüğe koymadığı öğrenildi.

Cinayet şampiyonu

Geçtiğimiz yıl 90 kadının öldürüldüğü açıklanan Fransa’da, Eurostat verilerine göre her 3 günde 1 kadın öldürülüyor. Avrupa Birliği’nde İngiltere ile birlikte kadın cinayetlerinin en yüksek olduğu ülke olan Fransa’da kadınlara şiddet uygulayanlara elektronik kelepçe takılmasına ilişkin tedbirin dahi sadece yüzde 7 oranında uygulandığı bildirildi.

Endişeliydiler!

Türkiye’ye İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme tepkisi gösteren Fransa Dışişleri Bakanlığı, “Karardan üzüntü duyuyoruz. Bu adım insan haklarına saygı anlamında yeni bir gerileme anlamına geliyor. Bu karar temel olarak, Fransa’nın yanlarında olduğu Türk kadınlarını etkileyecek” denilmişti. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise, “Türk makamlarının kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını üzüntüyle karşılıyoruz. Haklardaki bu düşüş endişe vericidir” ifadelerini kullanmıştı.