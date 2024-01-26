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Gündem Lahey, insanlık onurunu koruyabilecek mi?
Gündem

Lahey, insanlık onurunu koruyabilecek mi?

Yeniakit Publisher
2024-01-26 11:57:00 -
Lahey, insanlık onurunu koruyabilecek mi?

Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı, soykırımcı İsrail’in Gazze’de 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü katliamla ilgili yargılamada ara karar verecek. Kararın sürekli etik değerler ve evrensel haklardan bahseden Batılıların maskesini düşüreceğini belirten STK’lar, İsrail aleyhine ihtiyati tedbir bekliyor.

Sebahattin Ayan  İstanbul

Uluslararası Adalet Divanı, Siyonist İsrail’in Gazze’de 7 ekimden bu yana işlediği insanlık suçlarıyla ilgili bugün ara karar verecek. Lahey’deki mahkeme, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin, Siyonist işgal rejimini, Gazze Şeridi’nde “soykırım” yapmakla suçladığı davada İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı vermesi bekleniyor.

Dünya yine susacak

HAKDER Genel Başkanı Avukat Bülent Demir, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede sürekli etik değerlerden ve evrensel haklardan bahseden Batılı ülkelerin taraflı görüşlere sahip olduğunu ve maalesef diğer ülkelerin de suskunluğunu koruyacağını dile getirdi. Gazetemize konuşan Avukat Bülent Demir, şunları dile getirdi:

Çözüm İslam barış gücü

“Lahey Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine bir kararın çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü uluslararası mecra İsrail terör örgütünün yapmış olduklarına aylardır üç maymunu oynamaya devam ediyor. Bu hukuk platformunda da aynı şekilde neticelenecektir. Dolayısıyla uluslararası vicdan tamamen iflas etmiştir. Türkiye ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nin yaptıkları haricinde birkaç ülke dışında ne siyasi ne sosyolojik ne insancıl ne de hukuksal hiçbir yaptırım ne yazık ki yapılamamaktadır. Bu işe artık insanlığın hukuk vicdanının tamamen tefessüh ettiğinin en büyük delilidir. İsrail’e yaptırılabilecek en kesin çözüm İslam ülkeleri tarafından kurulacak bir İslam İş gücünün İslam ordusunun en kısa zamanda Filistin’e ilişkin konuşlanması ve askeri manada masaya yumruğunu vurarak bir barış gücünü oluşturma şeklinde olacaktır. İsrail güçten anlar. Hiçbir hukuku tanımayan ve arkasına İngiltere, Amerika ve birçok Avrupa ülkesine alan şımarık bir terör örgütü üyesidir, çocuğudur.

Batı'dan adalet beklenmez

Burada yapılacak olan iş, İslam ülkelerine düşmektedir. Avrupa’dan adalet beklenemez. Birçok konuda bunu defalarca gördük. Aylardır tüm dünya da bunu izliyor. Avrupa’nın, Amerika’nın suskunluğu ortadadır. Zaten İsrail’i destekleyen onlardır. Dolayısıyla burada İslam ülkelerinin bir araya gelip İslam barış gücünü, İslam ordusunu kurarak Filistin’de konuşlandırması acil bir zorunluluktur.”
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Yorumlar

Alp

Zalimin ve düzeninden, insafindan medet ummak!!!

Koruyamaz

İnsanlık onuru kaneralar karşısında esip gürlerken İsrail ile ticarete devam etmekten ibarettir.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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