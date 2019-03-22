Lahana turşusu nasıl yapılır?

Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan lahana turşusunu yapımı oldukça basit. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz sağlıklı ve lezzetli turşu tarifini mutlaka deneyin. İşte lahana turşusu malzemeleri ve yapımı...

Malzemeler

Orta büyüklükte beyaz lahana

1 litre su

1 çay bardağı sirke

İki yemek kaşığı kaya tuzu

1 çay kaşığı limon suyu

7-8 diş sarımsak

Yapılışı

Bir litre suya bir çay bardağı kadar sirkeyi ve iki yemek kaşığı kaya tuzu ekleyiniz. Ardından bir çay kaşığı limonlu suyu da ilave ediniz ve kaşık yardımı ile karıştırınız.

Lahanalarınızı turşuluk şeklinde doğrayınız. Sarımsaklarınızı da soyunuz. Şimdi artık turşumuzu kavanoza doldurmaya geçebiliriz.

Öncelikle kavanozun içerisine lahanalarınızı aralarına bir iki tane sarımsak koyup, bastırarak doldurunuz. Doldururken rastgele özenmeden doldurabilirsiniz. Ardından sirke, limon ve tuz eklediğiniz suyu kepçe yardımı ile kavanozunuza boşaltınız. Suyun lahanaların üzerinde durması gerekmektedir.

Şimdi kavanozun kapağını iyice kapatarak beklemeye bırakabilirsiniz. Yaklaşık 1 hafta sonra yenmeye hazır olacaktır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.