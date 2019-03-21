Lahana sarması nasıl yapılır? Lahana sarması tarifi

Antioksidan bir sebze olmasının dışında pek çok faydası bulunan lahanayı kapuska, fırında etli lahana ya da sarma seçenekleriyle yanında bir miktar yoğurtla tüketmekte yarar var. Lahanaseverlerin mutlaka tükettiği lahana sarması nasıl yapılır? İşte tarifi...

Lahana Sarması Malzemeleri

1 orta boy lahana

tuz

İç harcı için;

1 su bardağı pirinç

1 orta boy soğan

1 tatlı kaşığı salça

tuz

kimyon

karabiber

nane

pul biber

maydanoz

sıvı yağ

Üzeri için;

1 tatlı kaşığı salça

2 yemek kaşığı zeytinyağ

3-4 su bardağı sıcak su

tuz

Lahana Sarması Tarifi

Öncelikle tencereye su koyalım, kaynatalım.

Kaynadıktan sonra çok az tuz atalım ve lahanayı fazla küçük olmayacak şekilde parçalara ayırıp kaynamış suda haşlayalım.

Haşladıktan sonra da soğuk suda yıkayıp süzgece alalım.

Tavamızın içerisinde sıvı yağını ve ince doğranmış soğanı kavuralım, daha sonra salça, baharatlar ekleyelim .

1 çay bardağı kadar olacak şekilde su ilave edelim suyu çekince tavamızı ocaktan alalım.

İnce kıyılmış maydanozu ekleyelim.

Lahanalardan bir sarımlık parçalar kopardıktan sonra bir ucuna iç harcında ekleyelim ve rulo gibi uzunlamasına saralım, tencereye dizelim.

En son üzerine zeytinyağ ,tuz ve salça ekleyip 3-4 su bardağı kadar sıcak su ilave edelim .

Kısık ateşte pişirelim(15-20 dk kadar)

Afiyet olsun.