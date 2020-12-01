Laçin Türküsü sözleri neler?
Rusların Azeri topraklarını işgaline ilişkin ağıtlar dilden dili dolaşmakta. Azerbaycanlı kardeşlerimizin işgal altındaki toprakları için söylediği ağıtlar TRT 1’de yayınlanan Payitaht Abdülhamit dizisinde de işlendi. İşte Sultan Abdülhamit Han’ın söylenmesini istediği Azeri türküsü (Laçin Türküsü)
Azerbaycan ordusu, sivillere saldıran Ermenistan’a ağır bir darbe vurdu. 44 günde 28 yıldır işgal altındaki topraklarını kurtaran Azerbaycan ordusu, işgalci Ermeni askerlerini bozguna uğrattın. Azerbaycan’ın başarı sonrası diz çöken Ermenistan, ateşkes imzalayarak işgal ettiği Azeri topraklarından geri çekilmek zorunda kaldı. TRT 1’de yayınlanan Payitaht Abdülhamit dizisinde de 28 yıl önce işgal edilen Azeri toprakları için yakılan ağıt damga vurdu. İşte Azeri türküsü - Laçin türküsü sözleri:
Araz akar lil ile, deste, deste gül ile
Men yarımı sevirem, şirin, şirin, dil ile
Bahçalari sari gül, yarı gonça, yarı gül
Gec açıldım, tez soldum, olmayaydım barı gül
Ay laçın, can laçın, men sene kurban laçın
Eli eli nişan yar, yeri eşke düşen yar
Elçileri kırılmış, özü elçi düşen yar
Alma attım nar geldi, keten göynek dar geldi
Kapıya gölge düştü, eyle bildim yar geldi
Ay laçın, can laçın, men sene kurban laçın
Su attım yara değdi, elim divara değdi
Dilim menim kurusun, ne dedim yara değdi
Hele bir oda yansın, pervane oda yansın
Men yandım yar üzünden, eşitsin o da yansın
Ay laçın, can laçın, men sene kurban laçın