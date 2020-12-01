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Aktüel Laçin Türküsü sözleri neler?
Aktüel

Laçin Türküsü sözleri neler?

Rusların Azeri topraklarını işgaline ilişkin ağıtlar dilden dili dolaşmakta. Azerbaycanlı kardeşlerimizin işgal altındaki toprakları için söylediği ağıtlar TRT 1’de yayınlanan Payitaht Abdülhamit dizisinde de işlendi. İşte Sultan Abdülhamit Han’ın söylenmesini istediği Azeri türküsü (Laçin Türküsü)

Yeniakit Publisher
2020-12-01 08:52:00 -
Laçin Türküsü sözleri neler?

Azerbaycan ordusu, sivillere saldıran Ermenistan’a ağır bir darbe vurdu. 44 günde 28 yıldır işgal altındaki topraklarını kurtaran Azerbaycan ordusu, işgalci Ermeni askerlerini bozguna uğrattın. Azerbaycan’ın başarı sonrası diz çöken Ermenistan, ateşkes imzalayarak işgal ettiği Azeri topraklarından geri çekilmek zorunda kaldı. TRT 1’de yayınlanan Payitaht Abdülhamit dizisinde de 28 yıl önce işgal edilen Azeri toprakları için yakılan ağıt damga vurdu. İşte Azeri türküsü - Laçin türküsü sözleri:

Araz akar lil ile, deste, deste gül ile

Men yarımı sevirem, şirin, şirin, dil ile

Bahçalari sari gül, yarı gonça, yarı gül

Gec açıldım, tez soldum, olmayaydım barı gül

Ay laçın, can laçın, men sene kurban laçın

 

Eli eli nişan yar, yeri eşke düşen yar

Elçileri kırılmış, özü elçi düşen yar

Alma attım nar geldi, keten göynek dar geldi

Kapıya gölge düştü, eyle bildim yar geldi

Ay laçın, can laçın, men sene kurban laçın

 

Su attım yara değdi, elim divara değdi

Dilim menim kurusun, ne dedim yara değdi

Hele bir oda yansın, pervane oda yansın

Men yandım yar üzünden, eşitsin o da yansın

Ay laçın, can laçın, men sene kurban laçın

 

 

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