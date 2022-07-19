KYK kredi borcu ana para ne kadar? KYK kredilerinde faiz ne zaman silinecek? KYK kredi borç sorgulama:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrenim kredisine ilişkin, "Kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl 750 bine yakın gencin yurt imkanından faydalanarak, 520 binden fazla gencin burs, 881 binden fazla gencin ise öğrenim kredisi alarak eğitim öğrenimine devam ettiğini bildirerek, geçtiğimiz 20 yılda kredi ve burs miktarlarını 14 kat artırdıklarını söyledi.

KYK burs ve kredi ücreti ne kadar?

Göreve geldiklerinde lisansta 45 lira burs veya kredi verildiğini, bugün ise 850 lira, yüksek lisansta 1700 lira, doktorada 2 bin 550 lira kredi veya burs alındığını aktaran Erdoğan, yılbaşında bu rakamların yükseltileceğini bildirdi.

KYK kredi ödemeleri ne zaman başlıyor?

Alınan kredilerin geri ödemelerinin mezuniyetten 2 yıl sonra başladığını kaydeden Erdoğan, bu süre içinde mezun öğrencinin sigorta girişi olan bir işe başlayamamışsa e-Devlet sistemi üzerinden ödemeyi erteleyebildiğini söyledi. Bu uygulamadan halen kredi geri ödemesi yapan tüm gençlerin yararlanacağını duyuran Erdoğan, şu bilgileri verdi: "Aldığımız bu kararla kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz. Böylece mezun olup geri ödemesi başlayacak 1 milyon 49 bin, kredi almış ancak henüz mezun olmamış 812 bin, geri ödemesi vergi dairelerince takip edilen 1 milyon 295 bin olmak üzere yaklaşık 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredisi sorununu kökten çözmüş oluyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerimiz de artık sadece aldıkları kredi rakamı kadar sorumlu olacaklar. Öğrenim kredileriyle ilgili aldığımız kararın gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

KYK kredilerinde faiz ne zaman silinecek?

Erdoğan, dünya genelinde, devlet tarafından verilen en kapsamlı yüksek öğrenim yurdu, öğrenim kredisi ve öğrenci bursu sistemine sahip ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.

Bu yıl yaklaşık 750 bin gencin yurt imkanından, 520 binden fazla gencin burstan, 881 binden fazla gencin de öğrenim kredisinden faydalanarak eğitim öğretime devam ettiğini söyleyen Erdoğan, "Geçtiğimiz 20 yılda kredi ve burs miktarlarını 14 kat artırdık. Halen öğrencilerimiz lisansta 850 lira, dikkat edin biz göreve geldiğimizde bu 45 liracıktı, şimdi ise 850 lira, yüksek lisansta 1700 lira, doktorada 2 bin 550 lira kredi veya burs alıyor. Yılbaşında bu rakamları tekrar revize edeceğiz, yükselteceğiz." dedi. KYK kredi borç sorgulama e devlet üzerinden gerçekleştirebilmekte. Yeni KYK kredi borçlarının açıklanan düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra hayata geçmesi bekleniyor.