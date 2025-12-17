KYK burs ve kredi ne kadar oldu 2026? Burs zam oranı

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından ödenen burs ve kredilerden yararlanan yüz binlerce üniversite öğrencisi, 2026 yılına sayılı günler kala yapılacak zam oranını merak ediyor. 2025-2026 eğitim yılında burs ve kredi almaya hak kazanan öğrenciler ödemelerini almaya devam ederken, yeni yılda tutarların artıp artmayacağına dair araştırmalar hız kazandı. Peki, KYK bursuna ne kadar zam gelir?

KYK bursu şu an ne kadar?

2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında KYK burs ve kredi başvurusu yaparak onay alan öğrenciler, ekim ayı itibarıyla ödemelerini almaya başladı. Halihazırda burs ve kredi ödemeleri her ay düzenli şekilde sürdürülüyor. Öğrenciler, yeni yılla birlikte tutarların güncellenip güncellenmeyeceğini yakından takip ediyor.

2025 yılı itibarıyla KYK burs ve kredi tutarları lisans öğrencileri için aylık 3 bin lira olarak ödeniyor. Yüksek lisans öğrencilerine aylık 6 bin lira, doktora öğrencilerine ise 9 bin lira ödeme yapılıyor.

2026 KYK burs ve kredi zammı açıklandı mı?

2026 yılına ilişkin KYK burs ve kredi tutarları henüz resmi olarak açıklanmadı. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından konuya ilişkin yeni bir duyuru yapılması bekleniyor. Zam oranı ve yeni ödeme tutarları netleştiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

KYK burs ve kredileri ne zaman zamlanacak?

KYK burs ve kredi ödemelerinde yapılacak güncellemenin, önceki yıllarda olduğu gibi aralık ayında açıklanması bekleniyor. Zamlı burs ve kredi ödemelerinin ise ocak ayından itibaren öğrencilere yansıtılması öngörülüyor.