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KYK burs borcu silinmesi ne zaman? Öğrenim kredisi affı ile ilgili son haberler 2019

KYK borçları siliniyor mu? Meclis’in yeni yasama yılına girmesiyle birlikte TBMM gündemine gelip gelmeyeceği merak edilen konuların başında Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK kredi borçlarının silinmesi konusu gelmekte. KYK bursu alan öğrenciler aldıkları öğrenim kredisi ücretini iki yıl sonra ödemekte ve KYK burs ücretini geri ödemek zorunda. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde KYK bursu alan öğrencileri umutlandıran gelişme yaşandı. KYK burs borçlarının silinmesine ilişkin kanun teklifi verildi.

18 Eylül 2019 Çarşamba 13:52
KYK burs borcu silinmesi ne zaman? Öğrenim kredisi affı ile ilgili son haberler 2019

KYK borçları siliniyor mu? Meclis’in yeni yasama yılına girmesiyle birlikte TBMM gündemine gelip gelmeyeceği merak edilen konuların başında Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK kredi borçlarının silinmesi konusu gelmekte. KYK bursu alan öğrenciler aldıkları öğrenim kredisi ücretini iki yıl sonra ödemekte ve KYK burs ücretini geri ödemek zorunda. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde KYK bursu alan öğrencileri umutlandıran gelişme yaşandı. KYK burs borçlarının silinmesine ilişkin kanun teklifi verildi. İşte öğrenim kredisi son dakika haberi.

Öğrenim kredisi affı ile ilgili son haberler 2019. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’den sonra CHP milletvekili Müzeyyen Şevkin de KYK borçlarının silinmesi için kanun teklifi verdi. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, üniversite öğrencilerini mezun olduktan sonra kara kara düşündüren öğrenim ve katkı kredisi borçlarının silinmesi için kanun teklifi hazırladı. Teklifte, “Üniversite öğreniminin ardından uzun süre işsizlik yaşayan, iş bulduktan sonra da güvencesiz çalışma koşulları nedeniyle mağdur olan üniversite mezunlarımız kredi borçları nedeniyle adeta kabus yaşıyor. 4 üniversite mezunu gençten en az birinin işsiz olduğu göz önüne alındığında işsiz üniversite mezunu sayısı 1 milyonu geçmektedir” denildi.

KYK borçlarının silinmesi için kanun tekifi

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in TBMM'ye sunduğu kanun teklifinin ardından KYK'ya borcu olanlar konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Teklife göre, borçların işe başlamanın ardından 3 yıl sonrasına ertelenmesi istenildi. "Teklif ile, öğrenim ve katkı kredisi borcu muaccel olan kişilerin, bu borçlarının, gecikme faizi işletilmeksizin işe başladıkları tarihten üç yıl sonrasına ertelenmesi ve yeniden işsiz kalmaları halinde bu borçların tekrar aynı şekilde ertelenmesi amaçlanmaktadır."

KYK borçları ne zaman silinecek?

KYK borçları ile ilgili Meclis'e sunulan teklifin ardından, affın ne zaman geleceği merak edilmeye başlandı. Meclis gündemine gelmesi beklenen başlıklardan biri de KYK kredi borçlarının silinmesi... Meclis 18 Temmuz'da tatile girdi. Yaklaşık 2,5 aylık aradan sonra Meclis 1 Ekim 2019 tarihinde toplanacak. Meclis'in mesaiye başlaması ile birlikte KYK borçlarının gündeme gelmesi bekleniyor.

KYK borçları silinecek mi?

Maddi durumu kötü olan öğrencilere karşılıksız ödeme burs imkanı verilirken maddi durumu normal ya da iyi olan öğrencilere kredi verilmektedir. Kredi alan öğrenciler aldıkları ücreti aynı şekilde iki sene sonra ödemekte ve krediyi aldığı süre boyunca geri ödemek ile yükümlüdür. Eğer teklif kabul edilirse geri ödemeli burs alan öğrencilerin borçları tamamen silinmiş olacak. Bundan sonraki süreçte ise öğrencilere kredi değil sadece burs verilmesi beklenmektedir. TBMM'de yapılacak görüşmeleri ayrıntıları gelmesi halinde haberimizden takip edebilirsiniz.

KYK burs borçları ne zaman ödenir?

Borçlu öğrenim ve/veya katkı kredisi taksitini her dönemin son ayının son iş günü mesai bitimine kadar ödemekle yükümlüdür. Taksitleri daha sonraki bir tarihte ödeyenler zamanında ödememiş sayılırlar. Ödeme günü (borcun aylıktan kesilmesi hali hariç) taksitin ödenmesi ile ilgili banka dekontu tarihidir. Ödemeyi ve gününü kanıtlama yükümlülüğü borçluya ait olup, ödemelerde bir ihtilaf halinde Kurum kayıtları esas alınacaktır.

KYK burs borçları nasıl ertelenir?

Kurumdan öğrenim ve/veya katkı kredisi alan borçlulardan borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler www.turkiye.gov. tr. adresinden e-devlet şifreleri ile erteleme talebinde bulunabilirler. Kuruma müracaatları esnasında; Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur veya sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde borcun ödenmesi kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeks uygulanmak sureti ile birer yıllık sürelerle uzatılır.

Ayrıca, ödeme dönemleri askerlik yükümlülüğüne rastlayan erkek borçlular, askerlik şubelerinden alacakları belge ile Kurumumuza yazılı olarak müracaat etmeleri halinde borçları Yİ-ÜFE uygulanmadan askerlik dönemi sonuna kadar Kurumca ertelenmektedir. Üniversiteyi okurken Kredi Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) burs kullanan ancak mezun olduktan sonra iş bulamayan üniversite mezunu öğrencilerin kredi borçlarının silinmesine yönelik başta sosyal medya üzerinden çok büyük talep gelmekte. 2017 verilerine göre 342 bin kişinin KYK öğrenim kredisi borcunu ödeyemediği bildirildi.CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in TBMM'ye sunduğu kanun teklifinin ardından KYK'ya borcu olanlar konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. 

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 13:52
  1. Niğde
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