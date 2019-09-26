KYK borçu silme son durum ne KYK burs borçları ertelendi mi? KYK borç erteleme nasıl yapılır?

KYK’ya burs borcu olan gençlerle ilgili son dakika açıklaması geldi. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvurusu yaparak burs ve kredi kullanan öğrenciler üniversiteyi bitirip KYK borcunu ödemek zorunda. KYK borcunun silinmesini isteyen milletvekilleri kredi çeken öğrencilerin sigortalı bir işte çalışıncaya kadar kredi borcunu ödeme zorunluluğu olmadığını, sigortalı bir işe girene kadar KYK burs borcunu erteleme imkanın mevcut olduğunu söylüyor. Peki KYK borcu silinecek mi yoksa KYK burs borcu ertelenecek mi? KYK borç silme ya da KYK borçları ertelendi mi? KYK borçları son durum ne? KYK borç erteleme nasıl yapılır? İşte detaylar…

Meclis’e Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK kredi borçlarının silinmesine ilişkin kanun teklifi sunuldu. KYK borcu silinmede son dakika gelişmesi olup olmadığı gençler tarafından merak edilmekte. Türkiye'de Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarını ödeyemeyen öğrencilerin sayısının 5 milyona ulaştığını, 280 bin üniversite mezunu hakkında ise yasal işlem başlatıldığını ve öğrenim kredisi borcunu ödeyemeyen kişilerin maaşlarına haciz konulduğu iddia edildi. Borcunu zamanında ödeyemeyen öğrencilere uygulanan faiz sebebiyle borçların giderek büyüdüğünü, borçluların ödeme yapabilmesinin imkansız hale geldiği belirtildi. Gençlik ve Spor Bakanı M. Muharrem Kasapoğlu'nun yanıtlaması için soru önergesi verildi.

Meclis’e KYK burs-kredi borcu silinsin teklifi

Meclis’e KYK burs ve kredi borçlarının silinmesine ilişkin kanun teklifi sunuldu. Milletvekilleri arasında yapılacak olan görüşmenin sonucunda oylamalar yapılacak ve oylamada ilgili kanun teklifi kabul edilirse tüm öğrencilerin borçları silinecek. Kredi alan öğrenciler aldıkları ücreti aynı şekilde iki sene sonra ödemekte ve krediyi aldığı süre boyunca geri ödemek ile yükümlüdür. Eğer teklif kabul edilirse geri ödemeli burs alan öğrencilerin borçları tamamen silinmiş olacak. Ancak bu konu ile ilgili karar herhangi bir karar açıklanmadı.

KYK borcu ertelenecek mi?

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk yaptığı son dakika açıklamasında, soru önergesine verilen cevapla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Kasapoğlu'nun kredi çeken öğrencilerin sigortalı bir işte çalışıncaya kadar kredi borcunu ödeme zorunluluğu bulunmamakta olup, sigortalı bir işe girene kadar borcunu erteleme imkanı mevcuttur, ifadesi kredi borcu bulunan, ödeme zorluğu içinde işsiz gençlerimiz açısından çok önemlidir. Bu durumda, sigortalı bir işe girmemiş olan, işsiz kredi borçlusu gençlerimizin durumunun KYK'ya bildirilmeleri önemlidir”

KYK borç erteleme nasıl yapılır?

Sigortalı bir işe başlayana kadar KYK borcunu ödeyemeyecek olan kişiler aşağıdaki adımları takip ederek borcunu erteleyebilir. E devlet girişi yapılmak suretiyele başvuru için, e Devlet şifresi olmayan vatandaşların PTT 'ye giderek şifrelerini alması gerekmektedir. e devlet girişi yapıldıktın sonra KYK burs borcunuzu erteleyebilirsiniz.