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KYK borçları silinecek mi son dakika KYK burs sorgulama

Üniversiteyi okurken Kredi Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) burs kullanan ancak mezun olduktan sonra iş bulamayan üniversite mezunu öğrencilerin kredi borçlarının silinmesine yönelik başta sosyal medya üzerinden çok büyük talep gelmekte. Peki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları silinecek mi? KYK borçları ne zaman silinecek? KYK borç sorgulama nasıl yapılır? İşsiz/öğrenci olan kişilerin öğrenim ve/veya katkı kredisi borcu ertelenebilir veya silinir mi?

26 Haziran 2019 Çarşamba 12:32
KYK borçları silinecek mi son dakika KYK burs sorgulama

Üniversiteyi okurken Kredi Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) burs kullanan ancak mezun olduktan sonra iş bulamayan üniversite mezunu öğrencilerin kredi borçlarının silinmesine yönelik başta sosyal medya üzerinden çok büyük talep gelmekte. Peki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları silinecek mi? KYK borçları ne zaman silinecek? KYK borç sorgulama nasıl yapılır? İşsiz/öğrenci olan kişilerin öğrenim ve/veya katkı kredisi borcu ertelenebilir veya silinir mi?

Sürekli olarak gündeme gelen Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları Meclisten bir türlü geçmedi. Meclise İYİ Parti ve CHP Milletvekilleri tarafından verilen Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları kanun teklifleri ve soru önergelerine de çoğu zaman cevap verilmediği görülüyor. 31 Mart ve 23 Haziran seçimi nedeniyle sık, sık gündeme taşınan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının ne zaman silineceği araştırılıyor ve bu konuda seslerini duyurmak isteyen binlerce kişi Twitter hesapları üzerinden #KYKBorcuBelimiziBüktü etiketine destek verilmesini talep ediyor.

Öğrenim ve/veya katkı kredisi borçları hangi durumlarda silinmektedir?

Kurumumuza öğrenim ve/veya katkı kredisinden borcu bulunanlardan; tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulundan “hayatını çalışarak kazanamaz” ibaresi bulunan bir sağlık raporu alanların, kredi alırken veya aldıktan sonra vefat edenlerin borçları silinmektedir.

İşsiz/öğrenci olan kişilerin öğrenim ve/veya katkı kredisi borcu ertelenebilir mi?

Öğrenciler (borçlu) öğrenim ve katkı kredisi borçlarını, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere bu krediyi aldığı süre kadar ve aylık taksitler ( 2006 – 2007 öğretim yılından önce üçer aylık taksitler ) halinde, her dönemin son ayının veya aylık vadenin en geç son iş günü mesai bitimine kadar ödemek zorundadır.

Borç ödeme vadesi henüz gelmemiş olanların, borç taksitlerini aksatmadan ödeyenlerin, borçlunun, Kuruma müracaatı esnasında; Emekli Sandığı, SSK, BAĞ-KUR gibi sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde, ilgilinin talebi ile borç ödemesi kredi alma süresinin bitiminden itibaren Yİ-ÜFE uygulanmak sureti ile ve birer yıllık sürelerle Kurumca uzatılmaktadır.

“Katkı kredisi ödemelerinde de aynı esaslar uygulanmaktadır.” Bunun dışında, herhangi bir sebeple (öğrenci olmak, işsizlik vb.) borcun ertelenmesi, silinmesi veya yeniden taksitlendirilmesi mümkün değildir. Durumu yukarıdaki şartlara uyan borçlular, borçlarını erteletebilmeleri için, borç başlangıç tarihinden bir ay önce www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile borç erteleme talebinde bulunabilmektedi

Öğrenim Kredisi borçları nasıl hesaplanmaktadır?

Kurumdan kredi alan öğrencilerin borcu, kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen süre veya herhangi bir sebeple kredilerinin kesildiği tarihe kadar; kredi olarak verilen miktarlara, Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak bulunan miktarın ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır.

Kredi borcu tespit edildikten sonra nasıl/ne şekilde ödenmektedir?

Öğrenim ve/veya katkı kredisi alan öğrenciler, kredi alma aşamasında, düzenledikleri “Burs/Kredi Taahhütnamesi” nde borçlarını tebligat beklemeksizin normal öğrenim sürelerinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlayarak kredi aldıkları süre kadar aylık taksitler halinde ödeyeceklerini taahhüt etmektedir.

Alınan kredinin geri ödeme planındaki taksit sayısı/tutarları öğrenciler tarafından belirlenebilmekte midir?

Öğrenciler, 351 sayılı Kanun gereği öğrenim kredisi geri ödemelerini kredi aldıkları sürede aylık taksitler halinde (2006 – 2007 öğretim yılından önce üçer aylık ) ödemektedir.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 12:32
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