KYK borçları hangi dönemi kapsıyor? KYK borç haciz işlemleri kaldırıldı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kredi borçlarına ilişkin tahsilatta sadece anaparanın alınacağına yönelik verdiği müjdenin ardından gözler, sürecin nasıl işleyeceğine çevrildi. Düzenlemede ödenen taksitlerdeki enflasyon farkının iade edilip edilmeyeceği merak ediliyor.

KYK borç silinmesi ödenen taksitleri kapsıyor mu?

KYK borçları hangi dönemi kapsıyor? Düzenlemenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı günden itibaren geçerli olacağını ve tahsilatın durdurulacağını kaydeden AK Parti kurmayları “Torba kanununa eklenecek bir madde ile düzenleme yapılır. TGRT Haber'de yer alan habere göre, Meclis 1 Ekim’de açıldığı için yapılacak çalışma o zamana kadar hazırlanacak. Ancak bu süreçte Maliye Bakanlığı tahsilatı durdurabilir. Yapılacak çalışma geçmişe yönelik bir düzenleme olmaz, geleceğe yönelik olur. Tahsilat bu şekilde sağlanır” değerlendirmesinde bulundu.

KYK borç haciz işlemleri kaldırıldı mı?

AK Parti kurmayları yeni düzenleme yürürlüğe girinceye kadar borcunu ödeyemeyenler için başlatılmış tahsilat (Haciz) işlemlerinin askıya alınacağına dikkat çektiler.