Kuzu külbastı yanında közlenmiş soğan, domates ve biberlerle servis ettiğinizde kimsenin hayır diyemez. İşte kolay kuzu külbastı tarifi

Kuzu külbastı nasıl yapılır? Kolay tarif

Yapımı için malzemeler

500 gram kuzu külbastı eti

2 çay bardağı zeytinyağı

5 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı kuru kekik

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Kuzu külbastı tarifi Nasıl yapılır?

Sarımsakları rendeleyip içine baharatları ekleyin. Zeytinyağını da diğer malzemelere ilave edip hepsini güzelce karıştırın. Etleri sosun içine alıp elinizle masaj yaparak etin sosu iyice çekmesini sağlayın. Sos kabının üzerini streç filmle kapatın. Kabı buzdolabına kaldırın ve 2 saat dinlendirin. Mümkünse döküm bir tavayı, döküm tavanız yoksa kalın tabanlı yapışmaz yüzeyli tavanızı 10 dakika kadar ısıtın. Tava yeterince ısınınca üzerine etleri yerleştirin. Etleri 15 saniyede bir çevirerek toplam 4 dakika pişirin. Pişen etleri bir çelik tencerede kapağı kapalı halde 5 dakika kadar dinlendirdikten sonra servis edin. Afiyet olsun!