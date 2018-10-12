Kuzu kulağı anne sütünü artırıyor

Yapraklarda potasyum okzalat, oksalik asit, köklerde ise tanen, antrakinon türevleri, nişasta, reçine, şekerler vardır. Ayrıca kuzu kulağı, A, B, C vitaminleri, demir ve fosfor yönünden de zengindir.

KUZU KULAĞININ TIBBİ ETKİLERİ

İdrar söktürücü, böbrekleri çalıştırıcı, bağırsakları yumuşatıcı ve kabızlığı giderici etkileri olan kuzu kulağı, ateşi düşürür ve kanamayı durdurmaya yardımcı olur. İskorbit hastalığına faydalı olan kuzu kulağı, safra kesesi için de büyük fayda sağlar. Kuzukulağının yaprakları haşlanarak suyla hazırlanan karışım diş ağrılarını dindirir. Mide şişliğini giderir. Kanı temizleyici özelliği de bulunan kuzukulağı, cilt hastalıklarına da iyi gelir. Ciltte bulunan lekeler, çıbanlar, sedef hastalığı, egzama gibi deri hastalıklarına karşı kuzu kulağından faydalanmak için hasta bölgeye kuzu kulağı lapası sürülür.

Sarılık hastalığına karşı da fayda sağlayan kuzu kulağı, anne sütünü çoğaltmak ve vücudu kuvvetlendirmek için de kullanılır. Ayrıca regl dönemi kanamalarının düzene sokulmasına yardım eder ve cinsel gücü arttırır. Nezle, grip, soğuk algınlığı rahatsızlıkları için de kullanılan kuzu kulağı, sindirim sisteminin düzenlenmesine de büyük fayda sağlar. Kuzu kulağı çayı sayesinde ateş düşürülmesi ve safra söktürülmesi mümkündür.

Ateş düşürücü ve idrar söktürücü olarak 50 gr. kuru kuzukulağı 1 lt. kaynar suya konur. Günde 4 fincan içilir.

Egzama, sivilce ve sedef hastalığı için 50 gr. kuzu kulağı 1 lt. su içinde 10-15 dk. kaynatılarak elde edilen sıvının günde 3 bardak olarak içilmesi gerekir.

Safra söktürücü olarak kullanılması için iki litre su kaynatılır. İki litre su için 60-100 gr. kuzukulağı kökü temizlenir ve kaynatılan su köklerinin üzerine dökülerek 25-30 dk. kısık ateşte demlenir. Daha sonra ocaktan alınan suyun içinden su soğuduktan sonra kuzukulağı kökleri temizlenir ve kalan su sabah ve akşam olmak üzere birer bardak içilir.