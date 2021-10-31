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Aktüel Kuzey Irak'tan acı haber!
Aktüel

Kuzey Irak'tan acı haber!

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye kaldırılan 1 asker kurtarılamayarak şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 17:31:00 -
Kuzey Irak'tan acı haber!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Irak Kuzeyi Hakurk bölgesinde 31 Ekim 2021 tarihinde yol emniyeti görevi icra eden unsurlarımız ile bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Söz. Er İslam ÇİFTÇİ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

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