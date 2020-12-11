Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli
ÇANAKKALE (AA) - Kuzey Ege'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Kuzey Ege'de etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında, yarın yapılacak bazı seferler iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ tarafından, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 08.00, Kabatepe'den saat 10.00'da yapılması planlanan seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.