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Aktüel Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli
Aktüel

Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli

Yeniakit Publisher
2020-12-11 19:00:13 -
Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE (AA) - Kuzey Ege'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Kuzey Ege'de etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında, yarın yapılacak bazı seferler iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ tarafından, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 08.00, Kabatepe'den saat 10.00'da yapılması planlanan seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

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