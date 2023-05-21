  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tekstil sektöründen Latin çıkarması! Türkiye planı diyerek duyurdu: Küba ve Dominik...

Alman devi Volkswagen Rusya’daki varlıklarını bir bir sattı! Şok gelişmeyi Rusya dünyaya böyle duyurdu

ABD’den Ukrayna’ya F-16 için yeşil ışık

Seçim sonrası dolar kuru: 19,81 TL! Merkez Bankası'nın kararı bekleniyor! Döviz kuru: Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Batı medyası günah çıkartıyor! Herkesle konuşabilen tek lider

Suçsuz Başbakanı ipe gönderip asanlarla helalleşmez bu millet! Uğur Işılak yorumu

Seçim sonuçlarını en iyi bilenler arasındaydı, çarpıcı ikinci tur yorumu

CHP'den inanılmaz seçim itirafı: Seçmenimizi kandırmışsak size ne?

Erdoğan: Milletin sinir uçlarıyla oynayanları sizlerin desteğiyle siyasetten emekli edeceğiz

HDP'li Pervin Buldan, terörist mezarı başında Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi! PKK ve HDP hız kesmiyor...
Gündem Kuveyt'ten Esed'e tokat gibi cevap! Osmanlı'nın parlak tarihini lekeleyemezler
Gündem

Kuveyt'ten Esed'e tokat gibi cevap! Osmanlı'nın parlak tarihini lekeleyemezler

Yeniakit Publisher
2023-05-21 14:22:00 -
Kuveyt'ten Esed'e tokat gibi cevap! Osmanlı'nın parlak tarihini lekeleyemezler

Kuveyt Meclis Başkanı Yardımcısı Muhammed el-Mutayr, yıllar sonra katılım sağladığı Arap Birliği'nde Osmanlı Devleti'ni hedef alan konuşmalar yapan Beşar Esed'e çok sert tepki gösterdi.

Kuveyt Meclis Başkan Yardımcısı Muhammed el-Mutayr, Osmanlı Devleti'nin 6 asır boyunca İslam'ın ve Müslümanların hamisi olduğunu söyledi.

Kuveyt Meclis Başkan Yardımcısı Mutayr, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Osmanlı Hilafeti, 6 asır boyunca İslam'ın ve Müslümanların hamisi oldu." değerlendirmesini yaptı.

Mutayr ayrıca paylaşımında, "Kan dökenler, ırza geçenler, para çalanlar, evleri yıkanlar ve masumları yerinden edenler onun (Osmanlı'nın) parlak tarihini tahrif edemez, itibarını lekeleyemez, değerini alçaltamaz." ifadelerine yer verdi.

ESED, OSMANLI'YA DİL UZATMIŞTI

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde dün düzenlenen 32. Arap Birliği Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Konuşulacak başlıklarımız çok. Bu başlıklar ki İsrail'in direnişçi Filistin halkında işlediği suçlarla sınırlı olmadığı gibi yayılmacı Osmanlı zihniyeti tehlikesiyle de bitmiyor." demişti.

Milas'ta hastane önünde kadın cesedi bulundu
Milas'ta hastane önünde kadın cesedi bulundu

Yerel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Milas'ta hastane önünde kadın cesedi bulundu

Kan donduran olay: Diyarbakır'daki nehirde bulunan cesedin kimliği belli oldu! Flaş gelişme
Kan donduran olay: Diyarbakır'daki nehirde bulunan cesedin kimliği belli oldu! Flaş gelişme

Yerel

Kan donduran olay: Diyarbakır'daki nehirde bulunan cesedin kimliği belli oldu! Flaş gelişme

Türkiye seçimleriyle ilgili konuşan katil Esed Erdoğan'a son şartını iletti
Türkiye seçimleriyle ilgili konuşan katil Esed Erdoğan'a son şartını iletti

Gündem

Türkiye seçimleriyle ilgili konuşan katil Esed Erdoğan'a son şartını iletti

Sulama kanalında dehşet! Kadın cesedi bulundu
Sulama kanalında dehşet! Kadın cesedi bulundu

Yerel

Sulama kanalında dehşet! Kadın cesedi bulundu

Cesedin başında selfi çekmişti, ölüm sebebi belli oldu
Cesedin başında selfi çekmişti, ölüm sebebi belli oldu

Yerel

Cesedin başında selfi çekmişti, ölüm sebebi belli oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23