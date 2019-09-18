Kuveyt Türk’ten konut ve araç alacaklara sağlam destek

Kuveyt Türk tarafından kâr oranı konut finansmanında 1,14’e, araç finansmanında 1,24’e düşürüldü. Sigorta ürünlerini kullanan banka müşterileri için bu oran konut finansmanında 1,11’e, araç finansmanında 1,21’e kadar indirildi. Şu aşamada konut finansmanında 120 aya, araç finansmanında ise 60 aya varan vade seçenekleri sunuluyor. Kuveyt Türk, kurumsal ve ticari şirketler ile KOBİ’lere yönelik TL finansman oranlarında da 250 baz puanlık indirime gitti. Konut ve araç finansmanı ile işletmelere dönük indirime ilişkin detaylı bilgiye bankanın internet sitesi www.kuveytturk.com.tr üzerinden veya şubelerden ulaşmak mümkün.