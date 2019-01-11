Kuveyt Türk’ten konut için yeni fırsat

Kuveyt Türk, yüzde 0,98 kâr oranı ve 120 aya varan vade ile 500 bin TL’ye kadar konut finansmanı sağlayacağını açıkladı.

Uygulamayla vatandaşları ev sahibi yapmayı; ekonomiye katkı sunmayı hedeflediklerini belirten Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Konut finansmanında kâr oranımızı yüzde 1,78’e çektik. Bankamızla anlaşmaya varan firmaların verdiği destekle birlikte müşterilerimize bu oranın yalnızca yüzde 0,98’lik kısmını yansıtacağız. 120 aya varan vade seçeneklerimizi de ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız için en uygun şekilde düzenliyoruz” şeklinde konuştu.

Konut için fırsat

Konut finansmanı, Kuveyt Türk ile iş birliği yapan firmaların elinde bulunan bitmiş, teslime hazır sınırlı sayıda konut için geçerli olacak. Kampanyanın detaylarına banka şubelerinden ulaşmak mümkün.