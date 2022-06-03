Kuveyt Türk ve ONSA Rafineri’den ‘Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi’

İş birliği kapsamında Kuveyt Türk, şubelerinin yanı sıra artık Türkiye’nin dört bir yanındaki anlaşmalı kuyumcular aracılığıyla müşterilerinin altınlarını güvenli şekilde değerleme hizmeti sunuyor. Birikimlerini kurdaki dalgalanmalara karşı korumak isteyen müşteriler, altınlarını TL’ye çevirerek Dönüşüm Destekli TL Katılma Hesabına yatırabiliyor.

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, yastık altındaki altınların reel ekonomiye kazandırılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın devreye aldığı ‘Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi’ kapsamında önemli bir iş birliğine imza attı. Assos ve Altınbaş kuyumcularını bünyesinde bulunduran ONSA Rafineriile güçlerini birleştiren Kuveyt Türk, şubelerinin yanı sıra bu iş birliğiyle ONSA Rafineri bünyesindeki kuyumcular aracılıyla da müşterilerine altın tasarruflarını kolay ve güvenilir bir şekilde değerlendirme hizmeti sunuyor. Bu kapsamda gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, bilezik ve kolye gibi ziynet altınlar ve külçe altınlar, kolay ve güvenli bir şekilde 24 ayar saf altına dönüştürülerek hesaba yatırılabiliyor. Birikimlerini kurdaki dalgalanmalara karşı korumak isteyen müşteriler ise altınlarını TL’ye çevirerek Dönüşüm Destekli TL Katılma Hesabı açabiliyor.

“ONSA Rafineri ile güçlerimizi birleştirdik”

Yapılan iş birliğiyle ilgili değerlendirmede bulunan Kuveyt Türk Bireysel ve Özel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, “Kuveyt Türk olarak ilk kez 2011 yılında gerçekleştirdiğimiz Altın Toplama Günleri ile müşterilerimizin ziynet altınlarını her ay belirli günlerde şubelerimize getirip eksperler aracılığı ile değerlemesini yaptıktan sonra 995/1000 saflıkta hesaplarına yatırmalarına yönelik hizmet sağlıyoruz. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından devreye alınan ‘Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi’ kapsamında yeni iş birlikleri ve projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda ülkemizin önde gelen altın rafinelerinden, Assos ve Altınbaş kuyumcularını bünyesinde bulunduran ONSA Rafineri ile güçlerimizi birleştirdik. Bu sayede daha çok müşterimize ulaşarak altınlarını en güvenilir şekilde faizsiz finans prensiplerine uygun olarak değerlendirmelerine imkân sağlamak istiyoruz” dedi.

Dönüşüm Destekli TL Katılma Hesabı ile altınlar güvende

Müşteriler, altınlarını cari hesaplarına ya da Ziynet Altın Katılma Hesabı’na yatırarak kazanç elde etme imkanına sahip oluyor. Altın hesapları, gerçek kişiler için 200 bin TL’ye kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesi altında bulunuyor. Birikimlerini kurdaki dalgalanmalara karşı korumak isteyen müşteriler ise altın birikimlerini TL’ye çevirerek Dönüşüm Destekli TL Katılma Hesabı açabiliyor. Dönüşüm Destekli TL Katılma Hesabı açan müşteriler, birikimlerini altında meydana gelecek ani kur farkına karşı koruyabiliyor. Stopaj oranının yüzde sıfır olduğu bu sistemde müşteriler, vade sonunda kâr payı getirisine ek olarak vade başlangıç tarihindeki altın kuru ile vade sonundaki altın kuru farkına karşı birikimlerini koruma avantajı elde ediyor. Ayrıca müşteriler, Merkez Bankası tarafından sunulan ek getiri imkanına sahip olabiliyor.

Altın Bankacılığı ve Altın Toplama Günleri ile ilgili detaylı bilgiye Kuveyt Türk’ün internet sitesindeki bireysel sekmesi altındaki “Altın Bankacılığı” bölümünden ulaşılabiliyor.