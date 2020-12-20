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Aktüel Kuveyt, İngiltere'den hava yolu ulaşımını durdurma kararı aldı
Aktüel

Kuveyt, İngiltere'den hava yolu ulaşımını durdurma kararı aldı

Yeniakit Publisher
2020-12-20 21:21:11 -
Kuveyt, İngiltere'den hava yolu ulaşımını durdurma kararı aldı

KUVEYT (AA) - Kuveyt, İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından, bu ülkeden hava yolu ulaşımını durdurma kararı aldı.

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sağlık otoritelerinin talimatları üzerine Kuveyt'e uçuşların yasak olduğu yüksek riskli ülkelere İngiltere'nin eklendiği ifade edildi.

Kararın yarın yerel saatle 11.00 itibarıyla uygulanacağı belirtilen açıklamada, söz konusu kısıtlamanın süresine ilişkin bilgi verilmedi.

İtalya, Hollanda, Belçika, Avusturya ve Almanya gibi diğer ülkeler de İngiltere ile hava ve demir yolu ulaşımlarını geçici süre askıya alacağını duyurmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonuyla ilgili İngiliz yetkililerle "yakın temasta" olduklarını açıklamıştı.

İngiltere'nin güneydoğusunda Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türü tespit edilmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı tarafından yapılan açıklamada, ülkede keşfedilen Kovid-19’un bir türünün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu bildirilmişti.

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