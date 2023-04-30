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Aktüel Kut’ül Amare, İngilizlerin tarihte aldıkları en büyük yenilgi
Aktüel

Kut’ül Amare, İngilizlerin tarihte aldıkları en büyük yenilgi

Yeniakit Publisher
2023-04-30 20:03:00 -
Kut’ül Amare, İngilizlerin tarihte aldıkları en büyük yenilgi

Kut’ül Amare Zaferi’nin büyük bir zafer olduğunun altını çizen Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Emin Dinç, 13 bin 500 kişilik İngiliz ordusunun esir alınmasıyla sonuçlanan bu zaferin 1916 yılından 1954 yılına kadar her 29 Nisan günü ‘Kut Bayramı” olarak kutlandığını, ancak o tarihten beri unutturulduğunu vurguladı.

Tekirdağ'da, 1916 yılında Irak Cephesi'nde kazanılan Kut'ül-Amare Zaferi, Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda yazdığı büyük bir kahramanlık destanıyla ilgili “Cumhuriyetin 100. Yılında Kûtü’l-Amâre Zaferi” adlı konferans çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Namık Kemal Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BALKAM) tarafından düzenlenen ve moderatörlüğünü BALKAM Müdürü Doç. Dr. Sezai Öztaş'ın gerçekleştirdiği konferansın konuşmacısı ise Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Emin Dinç oldu.

Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, "1916 yılında Irak Cephesi'nde kazanılan Kut'ül-Amare Zaferi, Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda yazdığı büyük bir kahramanlık destanıdır. Kut’ül-Amare Zaferi bize yıllarca unutturulmaya çalışılan bir zaferdir. Çanakkale Zaferi’nden sonra kazandığımız en önemli zaferlerden bir tanesidir. Bize unutturulmaya çalışan bu zaferi bu tarz etkinliklerle biz de unutturmamak için çalışacağız. Şanlı tarihimizde yazılmış unutulmaz kahramanlık destanlarından biri olan ve ecdadımızın azmi ve vatan sevgisiyle kazanılan Kut'ül Amare Zaferi'nin 107. yıl dönümünde tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum” dedi. Rektör Yardımcısı ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatandaş da açılış konuşmasında, “Binlerce şehidimizin olduğu ve büyük acıların yaşandığı Kûtü’l-Amâre’yi şanlı bir geçmişin önemli bir simgesi olarak görüyorum. Tarihimizin unutmamamız gereken en önemli eşiklerinden biridir” diye konuştu.

Zaferle ilgili önemli bilgiler aktaran Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Emin Dinç ise, Kûtü’l-Amâre mücadelesine kadar olan gelişmeleri özetleyerek, mücadelede yaşananları dinleyicilere aktardı. Prof. Dr. Dinç ayrıca, Kûtü’l-Amâre Zaferinin büyük bir zafer olduğuna değinerek, bu zaferin önemiyle ilgili şu bilgileri verdi:

“Osmanlı İmparatorluğu’nun, Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Zaferi’nden sonra kazanmış olduğu diğer büyük ve anlamlı zafer, Irak Cephesi’ndeki Kutü’l-Amare’dir. Bu zafer, 29 Nisan 1916’da kuşatılarak 4,5 aylık bir savaştan sonra 13 bin 300 kişilik İngiliz ordusunun esir alınmasıyla sonuçlanan bir zaferdir.
Kutü’l-Amare yenilgisi, İngiliz tarihinde İngilizlerin aldığı en büyük üç yenilgiden biridir. 1916’dan itibaren 1950’lere kadar silahlı kuvvetler nezdinde her 29 Nisan günü ‘Kut Bayramı’ olarak yâd edilen bu zafer, ne yazık ki o tarihten beri unutulmuş ya da unutturulmuş, tarihin tozlu sayfaları arasına terkedilmiştir.”
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