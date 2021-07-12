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Gündem Kutsallara saygı en temel değerlerimizden biridir!
Gündem

Kutsallara saygı en temel değerlerimizden biridir!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Surp Takavor Kilisesi'ndeki olaya ilişkin sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 15:26:00 -
Kutsallara saygı en temel değerlerimizden biridir!

yeniakit.com.tr

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Surp Takavor Kilisesi'ndeki olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde kilise duvarının üzerine çıkıp oynayan şüpheliler hakkında karar verildi. Müzik eşliğinde oynayan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Surp Takavor Kilisesi'ne saygısızlığı kınadıklarını bildiren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyorum. Kutsallara saygı, en temel değerlerimizden biridir. Hangi inancın olursa olsun mabetleri, kutsalları saygıyla korumak ve yaşatmak ortak hassasiyetimizdir” diye konuştu.

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