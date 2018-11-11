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Kutlu’nun görevine son verildi

Demirspor'da Teknik Direktör Kutlu’nun görevine, bugün oynanan Altay maçından sonra son verildi.

11 Kasım 2018 Pazar 20:41
Kutlu’nun görevine son verildi

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak yaptığı açıklamada, ”Değerli Adana Demirspor camiası çıktığımız bu yolda maalesef yol kazaları olabilir. Kurumsallaşma adına attığımız adımlar sonucunda, sportif başarılar kısa vadede istediğimiz sonuçları doğurmayabiliyor. Keşke istediğimiz şekilde gitseydi. Gitmedi. Ne diyelim sağlık olsun. Hayırlısı olsun. Bugün itibariyle Hakan Kutlu hocayla karşılıklı anlayış çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyor, inanıyorum ki görev alacağı takımlarda başarılı olacaktır. İnsan olarak takdir edilecek olgunlukta bir kardeşimizdir. Şu ana kadar verdikleri emek için teşekkür ediyor, Allah yar ve yardımcısı olsun" dedi. 

En kısa sürede kulübe uygun teknik direktör bulacağız 
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, ”Biz de yönetim kurulu olarak en kısa zamanda kulübümüze uygun bir teknik direktörle anlaşma sağlayarak yolumuza devam edeceğiz. Allah nasip ederse, Süper Lig'e çıkmak için futbolcusuyla, hocasıyla, yöneticisiyle ve tabi ki cefakar, vefakar taraftarıyla bir bütün olarak azimle ve inançla hedeflerimiz doğrultusunda sabırla devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun” şeklinde açıklamada bulundu. 

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 20:41
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