Kutlu Adalı kimdir, nerelidir? Kutlu Adalı ne zaman öldü, kim öldürdü?

Kutlu Adalı kimdir? Gazeteci, şair ve yazar olan Kutlu Adalı, 3 Ocak 1935, Lefkoşa’da dünyaya gdi. Üç yaşında iken ailesi Antalya’ya göç etti. İlk ve orta öğrenimini bu şehirde bitirdi. 1946-47’de Kıbrıs’taydı. Yeniden Antalya’ya döndü. 1955’te Antalya Lisesini bitirdikten sonra Kıbrıs’a kesin dönüş yaptı.

Okul yıllarında başladığı edebî faaliyetlerine hız verdi ve millî bilincin gelişmesi yönünde büyük gayret gösterdi. Kıbrıs’ta çeşitli dergilerin çıkmasına yardımcı oldu, kendisi de dergi ve gazete yayımladı. Beşparmak adlı bir yayınevi kurdu. 1958-1961 arası arkadaşlarıyla Beşparmak, Uyarı’yı çıkardı. Beşparmak yayınevini kurarak kitaplar yayımladı. Nacak’ın yazı işlerini yönetti. 1961-63 yıllarını kapsayan köy raporlarını hazırladı. Türk Cemaat Meclisi’nde çalıştı. Çeşitli gazetelerde yazdı. 1985 yılında Kayıt Nüfus Dairesi Müdürlüğünden emekli oldu.

Önceleri şiir ağırlıklı olan çalışmaları giderek düzyazı ürünlerine yöneldi. Bu eserlerinde sosyal ve siyasal konulara giderek artan bir yöneliş sergiledi. 1974’ten sonra Türk toplumunda ortaya çıkan yozlaşma onun bir nevi ulusal çizgiden uzaklaşarak daha çok Kıbrıslılık ve ortak Akdeniz uygarlığı düşüncesine yönelmesine sebep oldu.

1971’de I. Halkbilim Paneli’nde; 1989 Barış, Demokrasi Ve İnsan Hakları Paneli’nde; 1989 I. Uluslararası Nasrettin Hoca Seınpozyumu’nda bildiriler sundu. Adalı güldürü, makale, folklor çalışmaları nedeniyle ödüller aldı.

Lefkoşa’da yayımlanan günlük Yeni Düzen gazetesinin sütun yazarlarından olan Kutlu Adalı, makalelerinde, St. Barnabas Manastırı soygununu “kurcaladığı” ve soygunu yapanların üzerine gittiği için Lefkoşa’da Kızılbaş semtindeki evinin önünde bilinmeyen kişi ya da kişilerce öldürüldü. Öldüren ya da öldürenler bulunamadı.

Şair İlkay Adalı ile evliydi. Ailesi tarafından kendi adına kurulan vakıf, Adalı’nın tüm yapıtlarını yayımlamaya başladı. Kutlu Adalı 7 Temmuz 1996 tarihinde KKTC’de faili meçhul bir şekilde öldü.

Kutlu Adalı eserleri

Köy Raporları (1961-62-63, teksirle), Dağarcık (köy notları, 1963), Söyleşi ya da 9 Mart Diyalogu (1968), Sancılı Toplum (1969), Çirkin Politikacı Pof (1969), Hayvanistan (1969), Köprü (oyun, 1969-70), Şago’nun Destanı (1970), Nasreddin Hoca ve Kıbrıs Şiirleri (1969-71), Gideyim Buralardan Diyorum (İlkay Adalı ile, şiir, 1998), Kağnı Gölgesi (Seyahat Yazıları, 1999), Yaseminlerimi Geri Verin (Son Makaleleri, 1999), Aklın Silahı Barıştır (Dağarcık’tan ayrı basım), Dedemin Kucağı (Çocuk kitabı), Kağnı Yolu (Çocuk kitabı, 1999)