Kütahya'nın Sofça köyünde mor lavanta tarlası ziyarete açıldı

Kütahya'nın Sofça köyünde, Porsuk Çayı kıyısındaki mor lavanta tarlası 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde kapılarını ziyaretçilere açtı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Çini Sanatçısı Nida Olçar'ın hayata geçirdiği bahçe, "Sıtkı Mağazası" olarak bilinen alanın çevresinde uzanıyor.

Porsuk kıyısında mor bir sahne

Yaz mevsiminin gelmesiyle tarla rengârenk bir görüntüye büründü. Eskişehir'e kadar uzanan Porsuk Çayı kenarındaki alan, yoldan geçen misafirlerin durak noktası oldu. Mor lavanta tarlası, özellikle sosyal medya için fotoğraf çektirmek isteyen ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Dört yıllık emeğin hikâyesi

Olçar, lavantaları yaklaşık dört yıl önce toprakla buluşturdu. Bugün fideler büyük bir görsel şölene dönüştü ve bahçe bölgeye gelen herkesin uğrak noktalarından biri haline geldi.

Nida Olçar o günleri şöyle anlattı: "Yaklaşık dört yıl önce diktiğimiz lavantalar bugün büyük bir görsel şölene dönüştü. Şu an bulunduğumuz alan Sofça Köyü'nde, Porsuk kenarındaki Sıtkı Mağazası'nın bulunduğu bölge. Yoldan geçen tüm misafirlerimiz bu görsel şöleni izleme fırsatı buluyor. Bu üç gün boyunca tüm Kütahyalı hemşehrilerimizi lavanta bahçemize bekliyoruz."

Ziyaretçiler ne yapabiliyor?

Bahçe hem fotoğraf tutkunlarını hem de doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşları ağırlıyor. Ziyaretçiler tarlada fotoğraf çekiyor, mor çiçeklerin arasında dolaşıyor.

İlk günden beklenenin üzerinde ilgi

Olçar, etkinliğin ilk gününden itibaren yoğun ilgiyle karşılaştıklarını vurguladı. "Bugün kampanyamızın ilk günü ve beklediğimizin üzerinde bir talep var. Bu ilgiden son derece mutluyuz. Amacımız sadece lavantaları tanıtmak değil, Kütahyalı hemşehrilerimizi burada en iyi şekilde ağırlamak, doğayla iç içe güzel vakit geçirmelerini sağlamak ve buradan güzel hatıralarla ayrılmalarına vesile olmak" dedi.

Yaklaşık 10 gün sonra hasat

Bahçede yaklaşık 10 gün sonra lavanta hasadı başlayacak. Olçar, hasat edilecek lavantalardan doğal lavanta suyu ve lavanta yağı üreteceklerini belirtti.

Raflara doğal ürünler geliyor

Elde edilecek ürünler kısa süre içinde raflardaki yerini alacak. Olçar, lavantaların yalnızca görsel güzelliğiyle değil, ekonomik değeriyle de bölgeye katkı sunduğunu dile getirdi.

Kent ve kırsal turizme katkı

Yaz boyunca mor renge bürünen bahçenin hem kent turizmine hem de kırsal turizmin gelişimine katkı sağlaması bekleniyor. Ziyaretçiler, hasat döneminin ardından üretilecek lavanta suyu ve lavanta yağı gibi doğal ürünlere de ulaşabilecek.

Sıkça Sorulan Sorular

Lavanta bahçesi nerede? Kütahya'nın Sofça köyünde, Porsuk Çayı kıyısında, "Sıtkı Mağazası" olarak bilinen alanın çevresinde.

Bahçe hangi tarihlerde açık? Bahçe 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde ziyaretçilere açıldı.

Hasat ne zaman başlayacak? Yaklaşık 10 gün sonra lavanta hasadı başlayacak.

Hangi ürünler üretilecek? Hasat edilen lavantalardan doğal lavanta suyu ve lavanta yağı üretilecek.