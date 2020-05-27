  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kütahya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 630 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-05-27 13:29:29 -
Kütahya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 630 kişiye para cezası

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişilere para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte güvenlik güçlerinin yaptığı denetimlerde kısıtlamayı ihlal eden 630 kişiye idari para cezası verildiği bildirildi.

Açıklamada, kısıtlama süresince İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 1116 personelin görev yaptığı ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı