Kütahya'da okullar tatil mi? Kütahya kar tatili

Kütahya Valiliği, meteoroloji raporları doğrultusunda kent genelinde hava sıcaklıklarının -13 dereceye kadar düşeceğini, yüksek kesimlerde ise -15 dereceye kadar gerileyebileceğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, aşırı soğuk hava ve buzlanma nedeniyle kent genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, ayrıca özel eğitim kurumlarında (kreş ve gündüz bakımevleri hariç) 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Valilik, don ve buzlanmanın trafikte, toplu taşımada ve yaya ulaşımında risk oluşturabileceğine dikkat çekerek, vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Kütahya genelinde tüm öğrenciler, 2 Ocak 2026 Cuma günü okula gitmeyecek.