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Aktüel Kütahya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 5 kişiye 4 bin 718 lira ceza
Aktüel

Kütahya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 5 kişiye 4 bin 718 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-10-20 17:51:02 -
Kütahya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 5 kişiye 4 bin 718 lira ceza

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantinayı ihlal eden kişi ile nişan için toplanan 4 kişiye 4 bin 718 lira idari ceza kesildi.

Tavşanlı Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 Kasım tarihli 2020/83 numaralı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına rağmen, ilçede ikamet eden ve temaslı olup karantinada olan 1 vatandaşa, karantina ihlalinde bulunarak İçişleri Bakanlığının talimatları gereği yapılması yasak olan nişan törenine katıldığından dolayı 3 bin 150 lira, nişan için toplanan 4 kişiye ise emre aykırı davranıştan dolayı 392'şer liradan toplam 4 bin 718 lira idari ceza uygulandı.

Devletin ve kamu görevlilerinin aldığı her türlü tedbire rağmen bu tür davranışlarda bulunmanın salgının yayılmasını hızlandıracağı hatırlatılan açıklamada, "Daha sıkı tedbirler alınmasına meydan vermemek için lütfen hem kendi sağlığımız hem de çevremizdekilerin sağlığı için kurallara uyalım. Kural ihlali görüldüğü anda 112 ihbar hattına veya 'Hayat Eve Sığar' HES uygulaması üzerinden ihbarda bulunalım." ifadesine yer verildi.

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