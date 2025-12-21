  • İSTANBUL
Yerel Kütahya'da korkutan zincirleme kaza! Servis minibüsü tır ve otobüsle çarpıştı: 3 yaralı
Yerel

Kütahya'da korkutan zincirleme kaza! Servis minibüsü tır ve otobüsle çarpıştı: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kütahya'da korkutan zincirleme kaza! Servis minibüsü tır ve otobüsle çarpıştı: 3 yaralı

Kütahya’da sabah saatlerinde meydana gelen feci kazada adeta can pazarı yaşandı. İşçileri taşıyan servis minibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle tır ve yolcu otobüsüyle çarpışarak zincirleme kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, hurdaya dönen servis aracındaki 3 işçi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kütahya trafiğinde uzun kuyruklar oluşurken, yetkililer kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kütahya'da işçi servisi, tır ve yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında 3 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolundaki Sporkent Akşemsettin Kavşağı'ndaki üst geçitte işçi servisi, yolcu otobüsü ve tır çarpıştı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada isimleri belirtilmeyen 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

