Kütahya'da korkutan zincirleme kaza! Servis minibüsü tır ve otobüsle çarpıştı: 3 yaralı

Kütahya’da sabah saatlerinde meydana gelen feci kazada adeta can pazarı yaşandı. İşçileri taşıyan servis minibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle tır ve yolcu otobüsüyle çarpışarak zincirleme kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, hurdaya dönen servis aracındaki 3 işçi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kütahya trafiğinde uzun kuyruklar oluşurken, yetkililer kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.