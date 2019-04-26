Kütahya’da hastayla konuşarak beyin ameliyatı gerçekleştirildi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından beyin kanaması ve felç geçirmekte olan kadın hastaya lokal anestezi uygulanarak ameliyata alındı.

Beyin kanaması ve felç geçirmekte olan kadın hasta, Sağlık Bilimleri Üniversitesi beyin cerrahları tarafından ameliyata alındı. Durumunun da uygun olması nedeniyle hastada genel anestezi yerine lokal anestezi uygulanmasına karar verildi. Anestezi uzmanının yardımı ile ameliyat hasta uyutulmadan, bölgesel anestezi ile gerçekleştirildi. Başarılı geçen ameliyat sonrası hastanın kanaması boşaltıldı, felç durumu da kayboldu.

Ameliyatı gerçekleştiren ekibin başında olan Beyin Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hasan Emre Aydın, lokal anestezi ile beyin ameliyatlarının yeni bir yaklaşım olduğunu belirterek,”Bu şekilde genel anestezinin yan etkilerinden korunmuş oluyoruz. Ayrıca ameliyat sonrasında hastalar daha erken iyileşiyor. Bu hastamızda lokal anestezi için uygun bir hastaydı. Biz de bu yöntemi kullanmaya karar verdik. Hastayla konuşup, psikolojik olarak hazırladık. Bu tür anestezi konusunda uzmanlaşmış bir anestezi hocamız ve klinik ekibimizle birlikte hastayla konuşarak ameliyatı gerçekleştirdik. Şu anda hastamızın sağlık durumu iyi’’ dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan kadın hasta, “Hastaneye geldiğimde kolumda ve bacağımda güçsüzlük başlamış, konuşmam da bozulmuştu. Doktorlarım ameliyatımı gerçekleştirdi. Ameliyat esnasında uyanıktım ama hiçbir şey hissetmedim. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Ameliyattan sonra güçsüzlük ve konuşma bozukluğu tamamen düzeldi. Beni iyileştiren sağlık personelinin hepsine şükran borçluyum. Böyle ameliyatların Kütahya’da gerçekleşmesi bizler için büyük şans. Allah Devlet büyüklerimizden razı olsun’’ diye konuştu.

Beyin Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hasan Emre Aydın, ‘’ N&ITL, İnovatif Teknoloji Laboratuvarı’nda ekip arkadaşları ile birlikte sonuçlandırdıkları üç boyutlu modelleme çalışmalarının bu yıl Türk Nöroşirürji Derneği Prof. Dr. Hamit Ziya Gökalp Bilimsel Araştırma Ödülü’nü almaya hak kazandığını söyleyerek,”Ödülü kliniğimiz adına Öğretim Üyemiz Dr. İsmail Kaya, Ulusal Beyin Cerrahi Kongresi sırasında almıştır. Nöroşirürji Kliniği ve N&ITL olarak klinik ve bilimsel çalışmalarımıza devam etmekteyiz.Destekleriniz için çok teşekkür ederiz’’ diye konuştu.