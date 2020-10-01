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Aktüel Kütahya'da bir köy karantinaya alındı
Aktüel

Kütahya'da bir köy karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-01 18:22:16 -
Kütahya'da bir köy karantinaya alındı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Domaniç Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Çarşamba köyünde Kovid-19 pozitif vakalarının artış eğiliminde olduğu duyuruldu.

Bu nedenle bireysel izolasyonun yeterli olmayacağı belirtilen açıklamada, "Çarşamba köyümüz 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır. Aynı şekilde Çarşamba köyü yollara hafriyat dökülmek suretiyle geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Ayrıca Hayme Ana Türbesi'nin karantina süresince ziyarete kapatılmasına karar verilmiştir." denildi.

Açıklamada, köyde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacağı ifade edildi.

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