Kütahya'da 2 ayrı deprem meydana geldi
Kandilli'den son dakika deprem açıklamasına göre, Kütahya'da 3.2 şiddetinde 2 ayrı deprem meydana geldi.
Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde 3.2 büyüklüğünde 2 ayrı deprem meydana geldi.
Son dakika depremleri
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilk deprem Altıntaş ilçesi Saraycık köyünde saat 03.06'da yerin 10.76 kilometre derinliğinde, 3.2 büyüklüğünde meydana geldi.
Bugünün son dakika depremi yine Altıntaş ilçesine bağlı Aydınlar köyünde saat 06.12'de yerin 15.09 kilometre derinliğinde, 3.2 şiddetinde ikinci bir deprem meydana geldi.
Çevre ilçelerden de hissedilen depremlerde can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
Deprem güvenlik bilgileri
Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır. Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır. Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır. Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir.