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Ekonomi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
Ekonomi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre Öğretim görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 15:36:00 -
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.

İlanımıza ve başvuru formlarına www.ksbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Sınav Takvimi
İlk Başvuru Tarihi : 18/07/2022
Son Başvuru Tarihi : 01/08/2022
Ön Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 08/08/2022
Giriş Sınavı Tarihi : 16/08/2022
Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 23/08/2022

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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