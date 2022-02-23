Kütahya deprem mi oldu? Son dakika depremleri
Kütahya deprem kaç şiddetinde? Kütahya'da 23 Şubat Çarşamba günü peş peşe depremler kaydedildi. Vatandaşlar ise depremin merkezini, şiddetini merak ediyor. Peki, Kütahya deprem can ve mal kaybı var mı?
Kütahyalılar 23 Şubat Çarşamba günü ne peş peşe yaşanan iki depremle ‘merhaba’ dedi. Peki, depremler ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?
Kütahya deprem mi oldu? Son dakika depremleri
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı verilerine göre Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Saraycık köyünde saat 03.06'da yerin 10.76 kilometre derinliğinde, 3.2 büyüklüğünde meydana geldi.
Altıntaş ilçesine bağlı Aydınlar köyünde saat 06.12'de yerin 15.09 kilometre derinliğinde, 3.2 şiddetinde ikinci bir deprem meydana geldi.
Çevre ilçelerden de hissedildiği belirtilen depremlerde can ve mal kaybının yaşanmadığı ifade edildi.