  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kütahya deprem mi oldu? Son dakika depremleri
Gündem

Kütahya deprem mi oldu? Son dakika depremleri

Kütahya deprem kaç şiddetinde? Kütahya'da 23 Şubat Çarşamba günü peş peşe depremler kaydedildi. Vatandaşlar ise depremin merkezini, şiddetini merak ediyor. Peki, Kütahya deprem can ve mal kaybı var mı?

Yeniakit Publisher
2022-02-23 08:43:00 -
Kütahya deprem mi oldu? Son dakika depremleri

Kütahyalılar 23 Şubat Çarşamba günü ne peş peşe yaşanan iki depremle ‘merhaba’ dedi. Peki, depremler ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?

Kütahya deprem mi oldu? Son dakika depremleri

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı verilerine göre Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Saraycık köyünde saat 03.06'da yerin 10.76 kilometre derinliğinde, 3.2 büyüklüğünde meydana geldi.

Altıntaş ilçesine bağlı Aydınlar köyünde saat 06.12'de yerin 15.09 kilometre derinliğinde, 3.2 şiddetinde ikinci bir deprem meydana geldi.

Çevre ilçelerden de hissedildiği belirtilen depremlerde can ve mal kaybının yaşanmadığı ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay