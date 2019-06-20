Kütahya Belediyesi’nden sokak hayvanlarına 7/24 sağlık hizmeti

Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin, sokak hayvanlarına ev sahipliği yapmaya devam ettiği bildirildi.

Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinin hasta, trafik kazalı ve müşkül durumdaki sahipsiz sokak hayvanları için iki Veteriner Hekim ve bir Veteriner Teknikeri ile 7/24 sağlık hizmeti sunduğunu ifade eden Belediye Başkanı Alim Işık,” Kütahya-Eskişehir karayolu 12. Kilometresinde yer alan Belediyemizin Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde 2018 yılında köpek ve kedi toplam bin 85 sahipsiz sokak hayvanı kısırlaştırma, işaretleme, kuduz aşısı ve parazit uygulamaları yapılarak alındıkları ortamlara geri salınmıştır. 260 adet sahipsiz sokak hayvanı vatandaşlarımıza sahiplendirilmiş olup bin 124 adet farklı sahipsiz sokak hayvanının tedavileri yapılmıştır” dedi.

Başkan Işık, ” Yeni yapılan doğal yaşam alanları ile birlikte yaklaşık 55 dönüm arazi üzerine kurulan Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 14 dönümlük arazi üzerinde köpek barınakları, kedi evleri, tür ve çeşitliliğe uygun yabani kuş evleri, Mağaralı doğal yaşam alanları, öğrenciler için amfi tiyatro, donanımlı bir adet ameliyathane, 1 adet hospitilizasyon ünitesi ile iş sağlığı ve güvenliği şartlarına uygun personel sosyal alanlarını içeren idari hizmet binasını bulunmaktadır. Mevcut Hayvan Bakımevi kapasitesi 350 iken projenin tamamlanması ile birlikte 750 olması hedeflenmektedir” diye konuştu.