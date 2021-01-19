Küstah Başpiskopos’a tepkiler dinmek bilmiyor

Dernek adına açıklama yapan Başkan Halit Kanak, Yunan Başpiskoposu İeronimosII'nin, İslâm Dini ve Müslümanları küçük düşürücü ve tahkir edici, inanç özgürlüğünü engelleyici, kin ve nefret söylemi içeren açıklamasını şiddetle reddettiklerini söyledi.

Yunan hükümetini göreve çağırıyoruz

Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kanak, konuyla ilgili Yunan Hükümetinin yapmış olduğu açıklamaları yetersiz gördüklerini ve Yunan yetkililerini gereğini yapmak için âcilen göreve çağırdıklarını belirtti.Başpiskopos'un yaptığı bu açıklama; hem insan onur ve haysiyetiyle, hem insan hak ve özgürlükleriyle, hemdeLozan Anlaşması’yla çelişkili olduğunu ifade eden Kanak, bu küstahlığın derhal Başpiskopos'un görevden alınmasıyla düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.

Fener Patriği anladığı dilden uyarılmalı

Yunan Başpiskopos'un Fener Rum Patriğine bağlı olduğunu belirten Kanak, Dışişleri Bakanlığımızdan, Patriğin Dışişleri Bakanlığına çağırılarak anladıkları dilden uyarılması gerektiğini de sözlerine ekledi.



Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği adına Başkan Halit Kanak’ın yaptığı açıklamanınm tamamı şu şeklide:

Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nden dünya kamuoyuna duyuru

Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği olarak, bir süre önce Yunan Başpiskoposu İeronimos II'nin verdiği röportajda ifâde ettiği; İslâm Dini ve Müslümanları küçük düşürücü ve tahkir edici, inanç özgürlüğünü engelleyici, kin ve nefret söylemi içeren açıklamasını şiddetle reddiyoruz.



Bu konuyla ilgili Yunan Hükümetinin yapmış olduğu açıklamaları yetersiz görüyor ve Yunan yetkililerini gereğini yapmak için âcilen göreve çağırıyoruz.

Yunan Başpiskoposu İeronimos II, Aziz Lukas Manastırı’nda kendisiyle yapılan bir televizyon röportajında İslam dini ve Müslümanlar için haddi aşan ifadelerde ne demişti. Yunan Kilisesi’nin 1821 devrimine katkıları sorusuna verdiği cevapta Başpikopos, “ İslam, din değil, siyasi bir partidir. Müslümanlar da siyasi arzu ve savaş peşinde koşan yayılmacı insanlardır. Muhammed’in öğretileri de bunu ifade ediyor” şeklinde kin, nefret ve şiddet içeren tavırla İslâm dini ve Müslümanlara yönelik haddini aşan kışkırtıcı ifâdelere yer vermişti.



Başpiskopos'un yaptığı bu açıklama; hem insan onur ve haysiyetiyle, hem insan hak ve özgürlükleriyle, hemde Lozan Anlaşması’yla çelişkilidir ve derhal Başpiskopos'un görevden alınmasıyla düzeltilmelidir.

Zâten Lozan Anlaşmasının III. Bölümünde yer alan; "Azınlıkların Korunması" ile ilgili 37'den 48'e kadar olan maddelerde bu durum açıkça belirtilmiştir.



Başpiskopos'un yaptığı bu nefret dolu açıklama; Temel yasalar olarak öngörülen hiç bir yasa, hiç bir yönetmelik ve hiç bir resmi işlemin bu hükümlerle çelişkili ya da onlara aykırı olmamasını ve hiç bir yasanın, hiç bir yönetmeliğin ve hiçbir resmi işlemin söz konusu hükümlere üstün sayılmamasını karşılıklı olarak yükümlü kılan bu maddelerle çelişki oluşturmaktadır.



Ayrıca, dünya diplomasisinde çok büyük başarılara imza atarak ülkemizi temsil eden Dışişleri Bakanlığımızdan beklentimiz, Yunan Başpiskopos'un Fener Rum Patriğine bağlı olması nedeniylede, Patriğin Dışişleri Bakanlığına çağırılarak uyarılması yönündedir. Gerçi Dişleri Bakanlığımız iki ülke arasında yapılacak istikşâfi görüşmeler öncesi Başpiskopos'un bu sözlerini kışkırtıcı ve manidar bulduğunu açıkladı fakat biz bunu yeterli görmüyor ve Yunan'ın anladığı dilden cevap verilmesini bekliyoruz.



Başpiskopos'un aslında, "Yunan Kilisesinin 1821 Yunan devrimine (ihtilâline) katkıları ne olmuştur" sorusuna verdiği cevap, İslâm dinine hakaret ederek olmamalıydı.



Bizce Başpiskopos'un cevabı; " Osmanlı Devleti Eflak ve Boğdan Prenslerini büyük bir refah içerisinde yaşayan İstanbul'da ki Rum'lardan seçip gönderirken, biz Patras (Balyabadra) Başpiskopos'u Germanos'un önderliğinde yaptığımız Mora ayaklanmasında Nauplion (Anabolu) Limanını ihtilâl merkezi yaparak Mora yarımadasında 400 yıldan beri oturan 50 binden fazla Türk ailesini katlettik. Yetmedi Tripoliçe kalesine sığınan 8 bin Türk Askeri ve ailelerini bile yeni doğmuş bebekleri dahil imha ettik. Hatta Rusların himayesinde Odesa'da kurduğumuz ve Rum General İpsilanti'nin yönettiği "Rum Ethniki Hetairia" örgütüyle birlikte Boğdan'ın merkezi Yaş'ı ve Bükreş'i işgâl ederek Osmanlı'yı sıkıştırdık. Sonrasında yaptığımız etnik temizlikle azınlıkta olduğumuz Epir ve Teselya'yı, Girit'i bile Türklerden temizledik Anadolu'nun dibindeki Sisam ve Sakız adalarını bile zapdettik" olmalıydı.



Yunan'ın, daha dün Anadolu'da yaptığı vahşetin külleri sıcakken, birde Başpiskopos üzerinden dinimize saldırmaya çalışılmamalıydı. Bu kabûl edilemez bir tutum ve davranıştır. Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği olarak; saldırganlık sergileyen bu zevatın aklını başına devşirmesi gerektiğini buradan bir kez daha ilân ederek hatırlatır, tekerrür etmemesini dileriz..



Halit KANAK



Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı